Hazine ve Maliye Bakanlığı: Deprem bölgesinde şubat ayı aylıkları ivedilikle ödenecek

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 12:45

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 12:45

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremde yıkıma uğrayan 10 ilde arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bu arada, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati imzasıyla hazırlanan 5 maddelik bir genelgeyle deprem bölgesindeki kamu çalışanlarının şubat ayı maaşlarının ivedilikle ödenmesinin kararlaştırıldığı duyuruldu.

Genelge göre, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde görev yapan kamu görevlilerine 15 Şubat 2023 tarihinde ödenmesi gereken tüm hak edişleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 164'üncü ve ek 24'üncü maddeleri uyarınca ivedilikle ödenecek.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE DE AYLIKLARI İVEDİLİKLE ÖDENECEK

Söz konusu illerdeki kamu kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personelin hak edişleri de ivedilikle ödenecek.

Bakanlıktan yayınlanan genelgeye göre, ödenecek aylıklar yasal kesintiler yapılmak suretiyle muhasebeleştirilecek. Banka hesaplarına aktarılan aylıkların ilgili bankalarca personele ivedilikle ödenmesi sağlanacak. Aylıklardan yapılan kesintiler önceki aylarda olduğu gibi yasal süresinde gönderilecek.

Genelgede, il dahilindeki mahalli idare birimleri dahil tüm ilgili birimlere gerekli duyurunun yapılması ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi hususunda ilgili birimlerce bütün tedbirlerin alınması istendi.

İVEDİLİK NE DEMEK?

TDK'ya göre, herhangi bir durumun hızlı şekilde yapılması gerektiğini gösteren bir sözcüktür.

