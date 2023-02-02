EYT'liler ne kadar maaş alacak? AKP'li Uğur Aydemir açıkladı

AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) ortalama 8 bin 733 lira emekli aylığı alacağını açıkladı. Aydemir, “Ortalama aylık tutarı, SSK’dan emekli olacaklar için 7 bin 795 lira, BAĞ-KUR’dan emekli olacaklar için 5 bin 811 lira, Emekli Sandığı’ndan emekli olacaklar için 12 bin 389 lira. Bunların ortalaması 8 bin 733 lira” dedi.

ANKA
Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 22:30
EYT'liler ne kadar maaş alacak? AKP'li Uğur Aydemir açıkladı
Abone Ol google-news

Milyonlarca EYT’liyi ilgilendiren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülüyor.

Teklifte imzası bulunan AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, EYT’lilerin emekli olması halinde alacakları aylıkların ortalamasını açıkladı. Aydemir, Komisyon'da yaptığı konuşmada, “Ortalama aylık tutarı, SSK’dan emekli olacaklar için 7 bin 795 lira, BAĞ-KUR’dan emekli olacaklar için 5 bin 811 lira, Emekli Sandığı’ndan emekli olacaklar için 12 bin 389 lira. Bunların ortalaması 8 bin 733 lira” diye konuştu.

Aydemir’in ortalama olarak açıkladığı bu miktar, TÜRK-İŞ’in açıkladığı son açlık sınırının altında kaldı. TÜR-İŞ, 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarını, yani açlık sınırını ocak ayı için 8 bin 864 lira olarak açıklamıştı. EYT’linin emekli olması halinde alacağı ortalama aylık ile açlık sınırı arasındaki fark 131 lira oldu.


AKP Emekli EYT

İlgili Haberler

Selahattin Demirtaş'tan emekliler ve EYT'liler için çağrı

Selahattin Demirtaş'tan emekliler ve EYT'liler için çağrı
Son dakika... 'EYT Teklifi' TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi

Son dakika... 'EYT Teklifi' TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi
EYT emeklilik başvurusu ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak? İşte e-Devlet'ten 2023 EYT düzenlemesine başvuru süreci

EYT emeklilik başvurusu ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak? İşte e-Devlet'ten 2023 EYT düzenlemesine başvuru süreci

En Çok Okunan Haberler