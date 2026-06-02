Hazine ve Maliye Bakanlığı düğmeye bastı: Vergi ve SGK borçlarında faiz indirimi yolda

Vergi ve SGK borçlarına yönelik yeni yapılandırma çalışması gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, zor durumdaki mükelleflerin taksit yükünü azaltmak için yüzde 39 seviyesindeki tecil faiz oranını enflasyon koşullarına göre aşağı çekmeye hazırlanıyor.

FAİZ ORANINDA DÜŞÜŞ HAZIRLIĞI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin mevcut sistemde değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Mevcut uygulamada borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor ve yıllık yüzde 39 faiz oranı uygulanıyor.

Yeni düzenleme ile birlikte, mükelleflerin üzerindeki faiz yükünün azaltılması ve daha düşük oranlarla yapılandırma yapılması hedefleniyor.

YENİ SİSTEMDE HEDEF: ZOR DURUMDAKİ MÜKELLEF

Hazırlanan taslak düzenlemede tüm vergi borçluları yerine, ekonomik olarak “zor durumda” olduğu tespit edilen mükelleflerin kapsama alınması planlanıyor.

Borçlular için kademeli faiz ve taksitlendirme sistemi öngörülüyor

Faiz oranının alt sınırının enflasyon seviyesine yakın olması bekleniyor

Güncel enflasyon dikkate alındığında oranların yüzde 32 seviyesinin altına inmemesi öngörülüyor

VERGİ VE SGK BORÇLARINI KAPSIYOR

Yeni yapılandırma düzenlemesinden yalnızca vergi borçluları değil, SGK prim borcu bulunan işletmeler de yararlanabilecek. Düzenleme kapsamında kamuya olan borçların tamamı için taksitlendirme imkânı genişletilecek.

1 MİLYON TL’YE KADAR TEMİNATSIZ DÖNEM

Yeni çalışmanın en önemli başlıklarından biri teminat şartının gevşetilmesi olacak.

1 milyon TL’ye kadar olan borçlarda teminat şartı kaldırılacak

Bürokratik süreçlerin azaltılması hedeflenecek

YENİ TEMİNAT MODELİ

1 milyon TL üzerindeki borçlar için ise kademeli bir teminat sistemi uygulanacak:

İlk 1 milyon TL için teminat istenmeyecek

Aşan tutarın yalnızca yarısı için teminat veya ipotek talep edilecek

FAİZ İNDİRİMİNİN BORÇLARA ETKİSİ

Faiz oranlarındaki olası düşüşün borç yükünü azaltması bekleniyor. Örneğin:

1 milyon TL borçta yüzde 39 faizle yıllık maliyet 390 bin TL seviyesindeyken

Oranın yüzde 30’a düşmesi durumunda yıllık maliyet 300 bin TL’ye geriliyor

AYLIK TAKSİTLERDE RAHATLAMA

Faiz indirimi, aylık ödeme planlarına da yansıyacak:

1 milyon TL borçta 12 ay vadede aylık taksit yaklaşık 115 bin 833 TL seviyesindeyken

Faiz oranının yüzde 30’a düşmesiyle bu rakam yaklaşık 108 bin TL seviyesine geriliyor

MÜKELLEFLERDEN EK DÜZENLEME TALEBİ

Mevcut sistemde gecikme faizi ve tecil faizinin birlikte uygulanması nedeniyle “faizin faizi” yükü oluştuğu ifade ediliyor. Mükellefler, daha kapsamlı bir düzenleme ile geçmişe dönük faiz yükünün de hafifletilmesini talep ediyor.