Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Yeni Şafak'a cevap: Birbirlerine girdiler!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yeni Şafak gazetesinin bugün gündeme taşıdığı ‘vergisiz döviz’ iddialarının bilgi eksikliğinden kaynaklandığı değerlendirilmiş; kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini teminen aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür” ifadelerini kullandı.

DÖVİZ İŞLEMLERİNE BİNDE 2 KAMBİYO VERGİSİ

Bakanlık açıklamasında, döviz alımlarında ticari olup olmadığına veya kazanç sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın, işlem tutarı üzerinden binde 2 oranında kambiyo vergisi alındığı vurgulandı:

Bireysel döviz işlemlerinin vergi dışı bırakılması söz konusu değildir. Bu tür işlemlerden elde edilen kazançlar kapsam ve mahiyetine göre vergilendirilmektedir. Gelir Vergisi Kanununda vergiye tabi gelir unsurları açıkça belirtilmiş olup, gerçek kişilerin bu unsurlar kapsamında elde ettiği gelirler vergilendirilmektedir.

TİCARİ ORGANİZASYONLARDA ALIM SATIMDA VERGİ DURUMU

Açıklamada ticari organizasyonlarda alım satım yapanların durumu da netleştirildi:

Ticari bir organizasyon içinde ve devamlılık arz edecek şekilde gerçekleştirilen yabancı para alım satım işlemlerinden sağlanan kazançlar ticari kazanç olarak vergiye tabidir. Ayrıca, sermaye tahsis ederek yabancı para alım satımı yapan gerçek kişilerin elde ettiği kur farkı kazançları da ticari kazanç kapsamında vergilendirilmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığımızın internet sitesinde bu konuda çok sayıda özeIge bulunmaktadır.

YABANCI PARA ALIM SATIMINDA VERGİ UYGULAMASI

Bakanlık, her iki durumda da yabancı para alım satımından elde edilen kazançların artan oranlı vergi tarifesine göre yüzde 40’a kadar vergiye tabi olduğunu belirtti ve denetimlerin aralıksız sürdüğünü kaydetti:

Emekli ikramiyesi ya da maaşı ile döviz alan vatandaşın, yabancı para alım satımı dolayısıyla gelir vergisine tabi tutulması söz konusu değildir. Vatandaşlarımız sahipsiz bırakılmayacakları kadarını bozdurabilir ve ihtiyaçları doğrultusunda döviz alabilirler. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

NE OLMUŞTU?

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak, Maliye Bakanlığı’nın vergisiz döviz düzenini ekonomik krizin ana nedeni olarak gösterdi. Manşetten aktarılan haberde, “Gelir Vergisi Kanunu 75, 80, 82. maddeleri kapsamında döviz kazançlarının vergiye tabi olması gerekirken, Maliye Bakanlığı bu hükümlere rağmen bireylerin yüklü miktardaki döviz kazançlarından vergi almıyor. Yıllardır süren vergisiz döviz düzeni, Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı ekonomik çalkantıların ana nedeni olarak öne çıkıyor. Ekonomiyi kıskaca alan vergisiz döviz düzeni enflasyonu körüklüyor, faizleri yükseltmek için koz olarak kullanılıyor” denilmişti.