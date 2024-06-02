Hazine yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.
Bakanlığın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 2 yıl (623 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,50 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
İkinci ihalede ise 5 yıl (1792 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,24 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sinan Oğan'dan '14 Mayıs' itirafı
- 'Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor'
- 'Çekişme yok, adayımız İmamoğlu'
- Cumhur İttifakı'na geçti!
- FETÖ'cüler CNN Türk muhabiri Paksoy'a saldırdı!
- Çöken binada ölü ve yaralılar var
- Kredi borcu olanlar dikkat!
- Bonucci'den eski hocası hakkında itiraf
- Ortadoğu'nun en güçlü orduları belli oldu
- Türkan Şoray'dan eğitim sorusuna yanıt