Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti

Yayınlanma: 18.03.2024 - 17:46

Güncelleme: 18.03.2024 - 17:46

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 20 Mart 2024 valörlü, 18 Mart 2026 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 1 kupon ödemeli 11 bin 367 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi.

Ayrıca doğrudan satış yöntemi ile aynı valör ve itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 1 kira ödemeli, 9 bin 726 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı.