Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yaptı.

AA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 17:46
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti
Abone Ol google-news

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 20 Mart 2024 valörlü, 18 Mart 2026 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 1 kupon ödemeli 11 bin 367 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi.

Ayrıca doğrudan satış yöntemi ile aynı valör ve itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 1 kira ödemeli, 9 bin 726 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı.


hazine haberleri Hazine ve Maliye Bakanlığı haberleri kira sertifikası haberleri

İlgili Haberler

Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti

Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti
Hazine tahvil ihalesi ve kira sertifikası satışı yapacak

Hazine tahvil ihalesi ve kira sertifikası satışı yapacak
Hazine tahvil ihalesi ve kira sertifikası satışı yapacak

Hazine tahvil ihalesi ve kira sertifikası satışı yapacak
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ekrem İmamoğlu'ndan 2 gün arayla metro açılışı: 'Özür dileyecekler'

Ekrem İmamoğlu'ndan 2 gün arayla metro açılışı: 'Özür dileyecekler'
Eski hakemler Trabzonspor – Fenerbahçe maçını yorumladı: İşte olaylı maçın tartışmalı pozisyonları!

Eski hakemler Trabzonspor – Fenerbahçe maçını yorumladı: İşte olaylı maçın tartışmalı pozisyonları!
İktidar basını iddia etmişti: Kaftancıoğlu’ndan yalanlama geldi

İktidar basını iddia etmişti: Kaftancıoğlu’ndan yalanlama geldi
Siirt’te ilkokul mezunu Burhan Canpolat’tan yapay zeka destekli Robot Asker!

Siirt’te ilkokul mezunu Burhan Canpolat’tan yapay zeka destekli Robot Asker!
Günlerdir gündemdeydi… İmamoğlu o sözleri için konuştu: ‘Ben şok!’

Günlerdir gündemdeydi… İmamoğlu o sözleri için konuştu: ‘Ben şok!’
Belgrad Ormanı’nda çöp konteynerinin üzerinde “ceset aşağıda” notu: Bir kişinin cansız bedeni bulundu

Belgrad Ormanı’nda çöp konteynerinin üzerinde “ceset aşağıda” notu: Bir kişinin cansız bedeni bulundu
Sosyal güvenlik uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik duyurdu: Memur ve emeklileri bekleyen büyük tehlike... Maaşlardan binlerce lira kesilecek!

Sosyal güvenlik uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik duyurdu: Memur ve emeklileri bekleyen büyük tehlike... Maaşlardan binlerce lira kesilecek!
Hasta olduğu için 3 günlükken terk edilmişti… Buzağı ‘Fındık’ hayata tutunmayı başardı

Hasta olduğu için 3 günlükken terk edilmişti… Buzağı ‘Fındık’ hayata tutunmayı başardı