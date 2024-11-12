Haziran 2024 itibarıyla sektörün aktif büyüklüğü 2 trilyon liraya dayandı: Ekonomideki payı 5.5!

Yayınlanma: 12.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.11.2024 - 04:00

Sigorta ve emeklilik şirketlerinin, Türkiye’nin gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYH) içindeki payı, yavaş da olsa düzenli olarak artıyor. Bu konuda emeklilik şirketleri öne çıkıyor. “2025 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı” da bu açıdan önemli veriler ortaya koydu:

Haziran 2024 sonu itibarıyla sektörün toplam aktifi, TL bazında 1 trilyon 933 milyar lira, dolar bazında 58.9 milyar dolara ulaştı. Bu aktifin GSYH içindeki payı ise yüzde 5.5 oldu. Bu pay 2023 sonunda yüzde 5.5, Haziran 2014’te ise yüzde 4.4’tü. Ayrıca aktif büyüklük Haziran 2014’te TL bazında 72.8 milyar lira, dolar bazında 34.3 milyar dolardı.

Bu kapsamda, yine Haziran 2024 sonu itibarıyla hayatdışı branşının aktif büyüklüğü 660.7 milyar lira, hayat/emeklilik sektörünün aktifler 1 trilyon 213 milyar liraya çıktı. Buna göre GSYH içindeki pay ise hayatdışı için yüzde 1.9, hayat/emeklilik için yüzde 3.5 hesapladı. Bu payla Haziran 2014’te ise aynı sırayla yüzde 1.6 ve yüzde 2.7 idi.

Son 10 yılda sektördeki şirket sayısı toplamda 67’den 73, hayatdışında 39’dan 49’a çıkarken hayat/emeklilikte 26’dan 20’ye düştü.

‘YABANCI’ YÜZDE 54.9

Öte yandan, yıllık programdaki sektörle ilgili değerlendirmede, uluslararası sermayeyle ilgili vurgular da dikkat çekici:

“Sigortacılık sektöründe uluslararası sermayenin payı 2018 yılı öncesinde yüzde 70’lerin üzerinde seyrederken son yıllarda azalmıştır.”

Buna göre Haziran 2024 itibarıyla toplam nominal sermaye açısından yabancı sermayenin payı yüzde 54.9. Bu kesimin toplam prim üretimindeki payı ise yüzde 53. Bu tür şirket sayıda 45.