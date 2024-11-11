Türkiye'de yeni sigorta dönemi: Bakım sigortası Almanya modeliyle geliyor

Yayınlanma: 11.11.2024 - 17:39

Güncelleme: 11.11.2024 - 17:41

Türkiye, yaşlanan nüfus ve artan bakım ihtiyaçlarına yönelik yeni bir sigorta sistemi uygulamaya başlıyor. Almanya’da 28 yıldır başarıyla yürütülen “Bakım Sigortası” modeli, Türkiye’de de yaşlı yurttaşlara güvence sunacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nüfus artış hızındaki azalma ve yaşlı nüfusun artışı, yaşlı bakımında yeni bir ihtiyacı gündeme getirdi. SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, bakım sigortasının, hızla yaşlanan nüfus ve sosyal güvenlik sistemi açısından zorunluluk hâline geldiğini belirtti ve yaşlılar için bu sigortanın hayata geçirilmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

ALMANYA'DA 28 YILDIR UYGULANIYOR

Aile yapısındaki dönüşüm, bakıma muhtaç bireylerin bakım yükümlülüğünü yerine getirmekteki zorlukları artırdı. Bu durumu aşmak için bakım sigortası önemli bir çözüm olarak öne çıkıyor. Almanya'da 28 yıl önce başlatılan bakım sigortası, başarılı sonuçlar elde etmiş ve Türkiye için de benzer bir model önerilmektedir. Yeni sistem, kamu ve özel sektör işbirliğiyle hayata geçirilecek.