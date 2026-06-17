Haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı: Yoksulluk sınırı 119 bin 344 TL oldu

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR), Haziran 2026 dönemine ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Hesaplamalarda gıda fiyatları temel alınırken, dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenme maliyeti 48 bin 43 TL olarak belirlendi.

Aynı dönemde bekar bir çalışanın yaşam maliyeti 77 bin 197 TL olarak hesaplandı.

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI YÜKSELDİ

BES-AR verilerine göre gıda, giyim, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri zorunlu harcamaların toplamını ifade eden yoksulluk sınırı 119 bin 344 TL olarak açıklandı.

Bu hesaplama, temel ihtiyaç kalemlerindeki maliyet artışlarının hane bütçeleri üzerindeki baskısını ortaya koydu.

MEMUR GELİRİNİN BÜYÜK KISMI KİRAYA GİDİYOR

BES-AR açıklamasında özellikle büyükşehirlerde kamu emekçilerinin barınma giderlerine dikkat çekildi. Açıklamada, maaşların büyük bölümünün kiraya ayrıldığı, bu oranın bazı durumlarda yüzde 75-80 seviyesine kadar çıktığı ifade edildi.

Konut maliyetleri nedeniyle birçok kamu çalışanının birden fazla kişiyle aynı evi paylaşmak zorunda kaldığı belirtildi.

İNSANCA YAŞAM ÜCRETİ TALEBİ

Sendika açıklamasında kamu emekçileri, asgari ücretliler ve emekliler için insanca yaşam koşullarını sağlayacak ücret düzenlemesi çağrısı yinelendi.