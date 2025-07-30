Haziran ayı işsizlik verileri açıklandı: Kadın ve genç işsizliği yükseldi!

TÜİK verilerine göre haziranda işsizlik oranı yükselirken, istihdamda düşüş yaşandı. Kadınlarda işsizlik oranı erkeklerin üzerinde gerçekleşti.

HAZİRAN AYINDA İŞSİZLİK 3 MİLYON 47 BİNE YÜKSELDİ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 2025 yılı haziran ayında 15 yaş ve üzeri kişiler arasında işsiz sayısı bir önceki aya kıyasla 52 bin kişi artarak 3 milyon 47 bin kişi oldu. Aynı dönemde işsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1, kadınlarda ise yüzde 11,4 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM 32 MİLYON 452 BİN KİŞİYE GERİLEDİ

TÜİK açıklamasında, 2025 yılı haziran ayında istihdam edilenlerin sayısının önceki aya göre 18 bin kişi azalarak 32 milyon 452 bin kişiye düştüğü belirtildi. İstihdam oranı da 0,1 puanlık düşüşle yüzde 48,9’a geriledi. Bu oran erkeklerde yüzde 66,2, kadınlarda ise yüzde 31,9 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNDE ARTIŞ VAR, KATILIM ORANI SABİT KALDI

Haziran ayında işgücü bir önceki aya göre 33 bin kişi artarak 35 milyon 498 bine ulaştı. İşgücüne katılma oranı ise yüzde 53,5 seviyesinde sabit kaldı. Erkeklerde işgücüne katılım oranı yüzde 71,3, kadınlarda ise yüzde 36,0 olarak kaydedildi.

GENÇ İŞSİZLİĞİ YÜZDE 16,2’YE YÜKSELDİ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı haziran ayında 0,6 puanlık artışla yüzde 16,2’ye çıktı. Bu yaş aralığında işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,3, kadınlarda ise yüzde 23,7 olarak tahmin edildi.

ORTALAMA ÇALIŞMA SÜRESİ 41,5 SAAT OLDU

Referans dönemde istihdamda bulunan ve işbaşında olan kişilerin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi haziran ayında bir önceki aya göre 1,1 saat azalarak 41,5 saate geriledi.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 32,9'A YÜKSELDİ

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı haziran ayında bir önceki aya göre 1,8 puan artarak yüzde 32,9 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 23,0, işsiz ile potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 20,3 olarak hesaplandı.