Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber: Benzin ve motorine dev zam!

01 Haziran 2022 Çarşamba, 16:18

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

NTV'nin haberine göre, 02.06.2022 Perşembe gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 1.49 TL, benzin grubunda 1.22 TL fiyat artışı meydana geldi.

Artışlar pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

GÜNCEL FİYATLAR

Zam sonrası akaryakıt pompa fiyatları; İstanbul'da motorinin litre fiyatı 24.41 liradan satılıyor. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı 25.90 liraya yükselecek.

İstanbul'da benzinin litre fiyatı 25.02 liradan satılıyor. Benzinin litresi 26.24 liraya çıkacak.

Fiyatında değişiklik olmayan LPG'nin litre fiyatı ise ortalama 11.47 lira seviyesinde bulunuyor.