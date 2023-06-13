Haziranda bir ikinci zam da Nissan'dan
Nissan, haziran ayında ikinci kez zam yapma kararı aldı. En ucuz Nissan 1 milyon TL'ye merdiven dayadı.
Nissan, diğer tüm otomotiv markaları gibi, haziran ayında ikinci kez zam yaptı. Qashqai, 1 milyon 931 bin TL'ye ulaştı.
Markanın en ucuz arabası olan Juke ise 899 bin 600 liraya çıktı.
Model - 1 Haziran Başlangıç Fiyatı - 12 Haziran Başlangıç Fiyatı
Qashqai 1.055.500 TL - 1.149.200 TL
Juke 827.400 TL - 899.600 TL
X-Trail 1.665.600 TL - 1.811.900 TL
Nissan mayıs ayı fiyatları ise şöyleydi:
Qashqai 974.400 TL
Juke 807.600 TL
X-Trail 1.634.700 TL
NISSAN HAZİRAN 2023 FİYATLARI
QASHQAI
1.3 DIG-T 158PS, Benzinli Tekna, Manuel 1.149.200 TL
1.3 DIG-T 158PS, Benzinli Tekna, Otomatik 1.205.300 TL
1.3 DIG-T 158PS, Benzinli Designpack, Otomatik 1.402.400 TL
1.3 DIG-T 158PS, Benzinli Skypack, Otomatik 1.443.400 TL
1.3 DIG-T 158PS 4x4, Benzinli Skypack, Otomatik 1.512.400 TL
1.3 DIG-T 158PS, Benzinli Platinum Premium, Otomatik 1.668.600 TL
1.3 DIG-T 158PS 4x4, Benzinli Platinum Premium, Otomatik 1.737.600 TL
e-POWER, Elektrikli Designpack, Otomatik 1.664.900 TL
e-POWER, Elektrikli Skypack, Otomatik 1.705.900 TL
e-POWER, Elektrikli Platinum Premium, Otomatik 1.931.100 TL
JUKE
1.0 DIG-T 115PS, Benzinli Tekna, Manuel 899.600TL
1.0 DIG-T 115PS, Benzinli Tekna, Otomatik 1.034.500 TL
1.0 DIG-T 115PS, Benzinli Platinum, Otomatik 1.133.000 TL
1.0 DIG-T 115PS, Benzinli Platinum Perso, Otomatik 1.167.100 TL
1.0 DIG-T 115PS, Benzinli Platinum Premium, Otomatik 1.264.600 TL
X-TRAIL
1.5 DIG-T 163PS Skypack, Otomatik 1.811.900 TL
1.5 DIG-T 163PS Platinum Premium, Otomatik 2.024.600TL
e-4ORCE, Elektrikli Skypack, Otomatik 2.313.100 TL
e-4ORCE, Elektrikli Platinum Premium, Otomatik 2.525.800 TL
e-4ORCE, Elektrikli Platinum Premium (7 koltuk), Otomatik 2.561.800 TL
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