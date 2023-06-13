Haziranda bir ikinci zam da Nissan'dan

Yayınlanma: 13.06.2023 - 15:28

Güncelleme: 13.06.2023 - 15:28

Nissan, diğer tüm otomotiv markaları gibi, haziran ayında ikinci kez zam yaptı. Qashqai, 1 milyon 931 bin TL'ye ulaştı.

Markanın en ucuz arabası olan Juke ise 899 bin 600 liraya çıktı.

Model - 1 Haziran Başlangıç Fiyatı - 12 Haziran Başlangıç Fiyatı

Qashqai 1.055.500 TL - 1.149.200 TL

Juke 827.400 TL - 899.600 TL

X-Trail 1.665.600 TL - 1.811.900 TL

Nissan mayıs ayı fiyatları ise şöyleydi:

Qashqai 974.400 TL

Juke 807.600 TL

X-Trail 1.634.700 TL

NISSAN HAZİRAN 2023 FİYATLARI

QASHQAI

1.3 DIG-T 158PS, Benzinli Tekna, Manuel 1.149.200 TL

1.3 DIG-T 158PS, Benzinli Tekna, Otomatik 1.205.300 TL

1.3 DIG-T 158PS, Benzinli Designpack, Otomatik 1.402.400 TL

1.3 DIG-T 158PS, Benzinli Skypack, Otomatik 1.443.400 TL

1.3 DIG-T 158PS 4x4, Benzinli Skypack, Otomatik 1.512.400 TL

1.3 DIG-T 158PS, Benzinli Platinum Premium, Otomatik 1.668.600 TL

1.3 DIG-T 158PS 4x4, Benzinli Platinum Premium, Otomatik 1.737.600 TL

e-POWER, Elektrikli Designpack, Otomatik 1.664.900 TL

e-POWER, Elektrikli Skypack, Otomatik 1.705.900 TL

e-POWER, Elektrikli Platinum Premium, Otomatik 1.931.100 TL

JUKE

1.0 DIG-T 115PS, Benzinli Tekna, Manuel 899.600TL

1.0 DIG-T 115PS, Benzinli Tekna, Otomatik 1.034.500 TL

1.0 DIG-T 115PS, Benzinli Platinum, Otomatik 1.133.000 TL

1.0 DIG-T 115PS, Benzinli Platinum Perso, Otomatik 1.167.100 TL

1.0 DIG-T 115PS, Benzinli Platinum Premium, Otomatik 1.264.600 TL

X-TRAIL

1.5 DIG-T 163PS Skypack, Otomatik 1.811.900 TL

1.5 DIG-T 163PS Platinum Premium, Otomatik 2.024.600TL

e-4ORCE, Elektrikli Skypack, Otomatik 2.313.100 TL

e-4ORCE, Elektrikli Platinum Premium, Otomatik 2.525.800 TL

e-4ORCE, Elektrikli Platinum Premium (7 koltuk), Otomatik 2.561.800 TL