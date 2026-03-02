Hazırgiyim ve ayakkabıda alarm

Sanayici son yılların ihracat kayıplarının üzerine maliyet ve rekabet dengelerini yeniden gözden geçirirken sarsıntıyı en güçlü hisseden hazırgiyim ve ayakkabı sektörü temsilcileri, global markaların Hindistan’da üretime geçtiğine dikkat çekiyor. Türk sanayicinin de Avrupa ve Amerika pazarındaki rekabet baskısıyla radarına Hindistan’ı alma ihtimali güçlenirken Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten ve İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz, Türkiye’nin pazar payını kaybetme riskine işaret etti. Öksüz, tekstilde daralma beklenmese de hazırgiyimin zorlandığını belirterek 3 bin 500 TL destekten büyük firmaların yararlanamadığını, istihdam kaybı yaşandığını söyledi. Daha ucuz üretim şartlarıyla öne çıkan Hindistan’ın ise pazar payının yüzde 5.5 ile Türkiye’nin üzerinde olduğuna dikkat çeken Öksüz, Hindistan’ın AB ile anlaşması üzerinden pazar avantajını artırmasının Türkiye için zarar yaratabileceği uyarısını yaptı. Berke İçten ise Hindistan’daki üreticinin hammaddeyi Çin’den sıfır vergiyle aldığını, Türkiye’de ise maliyetin yüzde 30’unun hammaddeye gittiğine dikkat çekti. Hindistan’ın oraya yatırım yapan markalar sayesinde kalite farkını da kapatacağını öngören İçten, bu gelişmenin kısa vadede fiyat, orta vadede ise kalite rekabetini derinleştireceğini vurguladı ve şunları söyledi:

“İşçilik maliyetinde yarışamayız ancak en azından hammadde tarafında rekabetçi koşullara kavuşmamız gerekiyor ki ustalığımızı, kalitemizi ve Avrupa’ya yakınlığımızı avantaja çevirebilelim. Sektörde adet bazlı ihracat yaklaşık yarı yarıya geriledi. İç talepte ve Avrupa pazarında yüzde 20 civarı daralma var. Desteklerde ayakkabının pozitif ayrıştırılması gerekiyor. Önceliğimiz maliyetlerimizin düşmesi ve kurun dengelenmesi” dedi.