Hazırgiyimde maliyetler arttı: Yatırımcı dışarıya kaçtı!

Yayınlanma: 06.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.11.2023 - 03:10

Yurtiçinde üretim maliyetleri zirve yapınca yerli yatırımcı müşteri kaybetmemek için yurtdışında yatırım arayışlarına girdi.

Bu yılın ilk sekiz ayında yurtiçinde yerleşik kişilerin yurtdışındaki doğrudan yatırımları 3 milyar 363 milyon dolara yükseldi. Geçen yıl aynı dönemde giden yatırım miktarı 3 milyar 173 milyon dolardı. Merkez Bankası verilerine göre Türkiye’ye yurtdışından gelen doğrudan yatırım miktarı ise bu yılın ilk sekiz ayında 3 milyar 293 milyon dolar ile giden yatırımların altında kaldı. Ocak-Ağustos 2022 döneminde yurtdışından Türkiye’ye gelen doğrudan yatırım miktarı ise 4 milyar 374 milyon dolardı.

(Mustafa Gültepe)

‘DAHA ÇOK GİDECEK’

Özellikle hazırgiyim ve tekstilde Türkiye rakiplere göre pahalı üretim yapınca müşterilerini kaybetmeye başladı. B-C planlarını devreye alan yerli yatırımcılar başta Mısır olmak üzere Ürdün, Fas ve Tunus, Cezayir gibi ülkelerde yatırım arayışına girdi. Yılbaşından bu yana Mısır, hazırgiyim üreticilerinin yakın radarında. İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, gelecek dönemde döviz ve enflasyonun paralel gitmemesi halinde yurtdışına daha fazla yatırım gideceğini söyledi.

Gültepe, “Maliyet yükselince firmalar fiyat tutturmakta zorlanıyor. Şu anda dünyada hazırgiyim sektöründe yüzde 15 daralma var. Türkiye rakiplerine göre pahalı kalınca, yerli üreticiler hem şirketini desteklemek hem de ihracat pazarlarını kaybetmemek için yurtdışına yatırıma gidiyor. Mısır’da yaklaşık 190 tane Türk şirketi üretim yapıyor. Mısır, Cezayir, Tunus gibi ülkelerde yatırım arayışları var” dedi.

(Ramazan Kaya)

‘YÜZDE 30-35 FİYAT AVANTAJI VAR’

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya, son bir yıldır Türkiye’nin birçok rakip ülkeden daha pahalı hale gediğini vurgulayarak şu anda Türkiye ile Mısır arasında yüzde 30-35 fiyat farkı olduğunu ifade etti.

Kaya, “Hızlı modanın yerini yavaş moda alınca müşteriler fiyatın ucuz olduğu yerlere gidiyor. Bu ortamda kendimize B-C planları yapmamız gerekiyordu. Sonuçta biz bu ürünleri Avrupa ve ABD’ye satmayı hedefliyorsak müşterinin alabileceği fiyatlarla nerede üretilebiliyorsak oraya gitmek gerekiyor. Ben de son bir yılda 8-9 kere Mısır’a gittim. Şu anda Türkiye’de kapasiteleri dolduramıyoruz. Talepte bir sıkıntı var. Global pazarlara dönük iş yapıyorsak bugün maliyet artışları nedeniyle burada üretim yapılamıyorsa yarın Mısır’a gidilir” diye konuştu.

(Şeref Fayat)

‘UCUZA ÜRETME DÖNEMİ BİTTİ’

TOBB Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sanayi Meclis Başkanı Şeref Fayat, firmaların yılbaşından bu yana yoğun şekilde Mısır pazarına odaklandığını vurgulayarak, “Mısır ile ABD arasında serbest ticaret anlaşmasının avantajları var. Firmalarımızın Mısır’a ikinci bir çıkarma dönemine girdiğini söyleyebiliriz. 2007’den sonra da böyle bir yatırım akını olmuştu” dedi.

Türkiye’de artık Bangladeş ve Vietnam’dan daha ucuza penye üretme döneminin sona erdiğini kaydeden Fayat, “Türkiye’de artık işçilik maliyetleri hep pahalı olacak. Bu sektörde devam etmek isteyen büyük şirketlerin mutlaka bir ayağı yurtdışı yatırımlarda olacak. Bu çok dillendiriliyor ve çok fazla seyahatler de yapılıyor” diye konuştu.