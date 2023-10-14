IAF Başkanı Cem Altan: Hazırgiyimde küçülme kaçınılmaz hale geliyor

Yayınlanma: 14.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.10.2023 - 03:00

Üreticilerin kâr etmeden işi elinde tutmak için alıcılara en düşük fiyatı verdiğini belirten Altan, şunları söyledi:

Maliyetini yakalayan hayır demiyor ama bu durum ne kadar uzun dayanabileceklerine bağlı. Dayanamazlarsa da maalesef yavaş yavaş sektör küçülecek. Zaten çok fazla işçi kaybettik.

Türkiye ile rakiplerimiz arasında fiyat farkı şu an yüzde 50’lere ulaştı. Bangladeş şu an bir basic tişörtü 2-2.5 dolara yapıyorsa biz 4.5-5 dolara yapıyoruz. Son bir yılda dolar yüzde 50 arttı ama buna karşılık işçilik maliyeti yüzde 120, enerji yüzde 200’den fazla arttı. Siz yüzde 100 kâr mı yapıyordunuz da şimdi bu fiyatları tolere edeceksiniz!

(Cem Altan)

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