Hazırgiyimde üç yılda ihracat 4.4 milyar dolar geriledi, maliyet yüzde 567 arttı: Tekstilde destek çağrısı

Hazırgiyim sektöründe destek ihtiyacı bitmiyor. İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Paşahan, son üç yılda ihracat kaybının 4 milyar doları aştığını açıklayarak özellikle ücret ve SGK primlerine yönelik yeni destekler talep etti.

“Türk Hazırgiyim Endüstrisinin Dönüşüm Yolculuğu” başlıklı etkinlikte uluslararası sektör kuruluşlarının başkanlarıyla sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

İHKİB Başkanı Mustafa Paşahan sektörün 493 bin istihdamla, 12 milyar dolar cari fazlayla Türkiye ekonomisi için stratejik bir sektör olduğunu vurguladı.

“Hazırgiyim gibi yedi tane sektör olsaydı 92 milyar dolar dış ticaret açığı vermezdik” diyen Paşahan, sektörün desteklenmeyi hakettiğini ifade etti.

KUR DESTEĞİ ARTMALI

Sektörün her ne kadar büyüklüğünü korusa da son üç yılda ihracatın 4.4 milyar dolar gerilediğine, tekstil de dahil istihdamın 385 bin kayıp verdiğine değinen Paşahan, maliyetlerin yüzde 567 arttığını söyledi. Kurumlar vergisi oranının yüzde 12.5’e düşürülmesine ilişkin ise “Ben sektörümde para kazanan firma göremiyorum. Bu nedenle şu an için çok büyük bir anlamı yok” yorumunu yaptı. Paşahan kayıpların telafisi için şu teşvikleri talep etti:

- Kurulu tekstil ve konfeksiyon yatırımları üç yıl boyunca 6. Bölge teşviklerinden yararlandırılmalı. Teşvik belgeli yatırımlarda asgari ücretin yüzde 50 fazlasına kadar ücret verilen personelin SGK primleri tam teşvik kapsamına alınmalı.

- Emekli çalışan için SGK primi tamamen kaldırılmalı, diğer bölgelerde ise yüzde 50’ye indirilmeli. İstihdam desteği 6 bin TL’ye, asgari ücret desteği 2 bin 500 TL’ye, döviz dönüşüm desteği yüzde 10’a çıkarılmalı.

AB İLE STRATEJİK ORTAKLIK ŞART

Paşahan, ihracatın devamlılığı için Avrupa Birliği ilişkilerinin öneminin altını çizerek gümrük birliğinin mevcut haliyle işbirliklerini desteklemenin aksine sınırladığını, AB’nin serbest ticaret anlaşması (STA) süreçlerine Türkiye’nin dahil edileceği bir formül bulunması gerektiğini söyledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de AB’nin MERCOSUR ülkeleri ve Hindistan’la yaptığı STA’lara ilişkin şu eleştiriye yer verdi:

“Hindistan ve Güney Amerika menşeli ürünlerin AB üzerinden ülkemize gümrüksüz girme ihtimaline itirazımız var. Biz AB için sadece zor günlerde kapısı çalınacak bir komşu olmak yerine, sürdürülebilir stratejik ortak olmak istiyoruz.”

‘KATMA DEĞERİN TEK ADI MARKALAŞMAKTIR’

İHKİB Başkanı Paşahan, Ticaret Bakanlığı’nın başlatacağı yeni bir desteği de duyurdu: “Artık firmalar yurtdışındaki bir markayı satın aldığında oradaki kirayı, tanıtım çalışmaları bakanlık tarafından desteklenecek. Rekabetçiliğimizi yeniden inşa etmeliyiz ve ihracatımızı arttıracaksak, katma değerli ürün yapacaksak bunun da tek adı markalaşma.”

Mısır’a yönelim tartışmalarına tepki gösteren Paşahan, “Giden firmayı sorgulamaktan çok neden gönderiyoruz ona bakmamız lazım ama herkes Mısır’a gitti algısı yanlış. Türkiye’de bu iş bitmedi ve bitmeyecek” diye konuştu.