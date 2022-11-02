HDI Sigorta Fibaemeklilik’in hisselerini satın alıyor

02 Kasım 2022 Çarşamba, 14:54

HDI Sigorta ile Fiba Holding’in finans sektöründeki çalışmalarını sürdüren Fibabanka, resmi onayların alınmasının ardından gerçekleşecek yeni iş ortaklıklarını açıkladılar. Bu kapsamda, HDI Sigorta’nın hayat dışı branşlar ve katılım sigortacılığının yanında hayat ve emeklilik alanında da hizmet vermek için Fibaemeklilik’in çoğunluk hissesini alacak.

Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin şunları söyledi: ‘’2012 yılında adım attığı bireysel emeklilik ve hayat sigortası sektöründe istikrarlı bir büyüme gösteren Fibaemeklilik, çeşitli portföy devirleri ve satın almalarla hizmet ağını sürekli genişleten bir kurum oldu. Sektöründe güven duyulan, paydaşlarıyla kalıcı ilişkiler kuran bir marka yarattığımız için mutluluk duyuyoruz. Sigorta, bireysel emeklilik ve OKS alanında yüzbinlerce müşteriye ulaşan markamız yoluna artık Fibabanka ve HDI Sigorta ortaklığı çatısı altında devam edecek. Fibabanka'nın yeni nesil dijital bankacılık altyapısı ve HDI Sigorta'nın sigorta alanındaki uluslararası deneyimiyle Fibaemeklilik'in dağıtım kanallarının ve ürün çeşitliliğinin daha da zenginleşeceğine inanıyoruz. Dünya ekonomisinde likidite daralmasının sürdüğü bu ortamda Alman Talanx Group ile gerçekleşen bu ortaklığı Türkiye'deki yatırımlara olan ilginin devam ettiğinin önemli bir göstergesi olarak görüyoruz’’ dedi.

İMZALAR YAKIN ZAMANDA ATILACAK

Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert, ‘‘Fibabanka olarak, HDI Sigorta ile yapılacak ortaklık ve dağıtım kanalı anlaşması kapsamında Fibaemeklilik’in, 10 yıldır Fiba Grubu çatısı altında bireysel emeklilik, hayat sigortası ve sağlık sigortası alanlarında sürdürdüğü başarılı çalışmalarını bundan sonra Bankamız çatısı altında da sürdüreceğine ve sektörde adından söz ettiren birçok önemli başarıya ve yeniliğe imza atacağına inancım tam. Sektörünün öncüsü ve güçlü oyuncusu HDI Sigorta ile güçlerimizi birleştirerek böyle bir iş birliğine imza atıyor olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyor, resmi onayların alınmasının ardından yapılacak bu anlaşmanın tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca, HDI Sigorta ile gerçekleştirdiğimiz güçlü stratejik ortaklık kapsamında yakın dönemde eşit paylı ortaklıkla bir dijital sigorta şirketi de kuracağımızı da şimdiden paylaşmak isterim. Böylece Fibabanka olarak, hayat dışı sigortacılık alanında da müşterilerimize hizmet vermeye başlayacağız” açıklamasında bulundu.

Talanx AG Yönetim Kurulu Üyesi, HDI International AG İcra Kurulu Başkanı ve HDI Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Wilm Langenbach, "Bu iş birliği ile Türkiye pazarında büyüme ve hizmet ağımızı genişletme stratejimiz doğrultusunda önemli bir adım atmış olacağız. Fibabanka'nın dijital alandaki tecrübesi ve üç milyonu aşkın müşterisini, HDI Sigorta’nın alanındaki teknik uzmanlığı ile birleştirerek bütün paydaşlarımıza daha geniş kapsamlı ürünler sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.