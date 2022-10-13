HDP'li Garo Paylan, EYT'liler için Meclis Araştırma Önergesi verdi

13 Ekim 2022 Perşembe, 20:08

HDP; EYT'li yurttaşların isteklerinin ve mağduriyetinin tespit edilmesi talebiyle Meclis Araştırma Önergesi verdi.

Önergeyi hazırlayan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, önergesinde; "Emeklilikte Yaşa Takılan milyonlarca yurttaşımız yıllardır ağır mağduriyet yaşamaktadır. EYT konusu milyonlarca yurttaşımızı ilgilendiren kapsamlı bir sorundur ve çözümü yalnızca Saray’a bırakılamaz. Yıl sonunda yasalaşması beklenen EYT düzenlemesinin, yeni mağduriyetler doğurmaması adına TBMM sorumluluk almalıdır. EYT meselesine, TBMM çatısı altında, demokratik katılımla çözüm üretilmelidir" değerlendirmesini yaptı.

5 milyona yakın EYT'li yurttaşların sorunlarına dikkat çeken Paylan; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Tutturmuşlar bir EYT, Arkadaşlarıma söylüyorum, beni bu yola asla teşvik etmeyin. Seçim kaybetsek de yokum" açıklamasına da önergesinde yer verdi.

EYT konusunda çalışmaları olan sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının sürece dahil edilmediğini ifade eden Paylan, "Demokratik katılım mekanizmasının işletilmemesi ve tüm bunlara rağmen “EYT konusunda hazırlıklar tamam” denilmesi, EYT sorununun demokratik talepler alınarak gerçek anlamda çözüleceği konusunda şüphelere sebep olmaktadır" dedi.

EYT düzenlemesinin "yaptık, oldu" şeklinde Meclis'e sunulmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Paylan, "TBMM tarafından; tartışılmakta olan EYT düzenlemesinin, emeklilerin ve emekli adaylarının talep ve mağduriyetlerinin araştırılarak, gerçek anlamda çözüm olacak bir düzenlemenin demokratik katılımla sağlanması adına Meclis Araştırması açılması gerekmektedir" değerlendirmesini yaptı.



