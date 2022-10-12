Özgür Erdursun'dan EYT düzenlemesi için 'yaş şartı' uyarısı: 'Sır gibi saklamakla millete kötülük yapılıyor'

12 Ekim 2022 Çarşamba, 17:18

Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın gözü kulağı, iktidarın hazırlıklarını tamamladığını duyurduğu düzenlemede... Bakan Bilgin aralık ayında bir basın açıklamasıyla çalışmayı duyuracaklarını söyledi. Ama çalışmalara dair hiçbir ipucu verilmedi.

Cumhuriyet TV'ye konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun olası senaryoları anlattı. Erdursun, mağduriyetin gerçek anlamda giderilmesi için yaş şartı getirilmemesi gerektiğini söyledi.

"ÇALIŞMA BAKANI 'GÜNDEMİMİZDE YOK' DİYORDU"



EYT konusunun oy potansiyeli olduğu için hükümetin dikkatini çektiğini söyleyen Erdursun, "Muhalefet de bu konuyu dillendirdiğinde hükümet halkın muhalefetle bütünleşmesini istemediği için 'çalışma başlattık' demek zorunda kaldı. 8 ay önce Çalışma Bakanı 'gündemimizde yok' diyordu şu anda gündem" diye konuştu.

Ayrıntısı açıklanmayan düzenlemeden yaş şartı çıkabileceğini söyleyen Erdursun, "Kadınlara 48 yaş, erkeklere 50 yaş sınırı getirebilirler ama bunun karşılığı olmaz" ifadelerini kullandı.

EYT konusunun Türkiye'nin gündeminden düşmesi için yaş şartının olmaması gerektiğini anlatan Erdursun, "EYT sorununun özünde mağduriyet, yaş şartı yokken yaş şartının getirilmesi. Yaş şartı getirilse mağduriyet kısmen çözülmüş olur. Ama EYT'liler meydanlarda haklarını aramaya devam eder. Böyle bir yaş şartı getirilirse ben şaşırmam" dedi.

"SIR GİBİ SAKLAMAKLA MİLLETE KÖTÜLÜK YAPILIYOR"



Erdursun, "Bu konu Meclisten geçtiğinde herkesin davul zurna çalıp mutlu olacağını düşünmüyorum. Emekli oldu, işten çıkarıldılar, 3500 lira emekli maaşı aldılar. O zaman ne olacak?" diye sordu.

Hükümetin düzenlemenin ayrıntılarını açıklamakta geç kaldığını söyleyen Erdursun, "Çalışma Bakanlığı sır gibi saklamakla hem devlete hem de millete kötülük yapıyor" dedi.

BAKAN BİLGİN EYT DÜZENLEMESİYLE İLGİLİ NE DEDİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ekim ayının son Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz” demişti.