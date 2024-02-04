Hem gramajı hem de fiyatı değişti: Bir ilde daha ekmeğe zam!
Uşak’ta bugünden itibaren 250 gram ekmek 10 TL’den satılmaya başlandı.
Uşak’ta 250 gram ekmek 10 TL oldu.
Uşak Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (UESOB) ile Fırıncılar Ve Unlu Madde İmalatçıları Esnaf Odası tarafından ekmeğe zam yapıldı.
Artış öncesi 230 gramı 8 TL’den satılırken, gramajı yükseltilerek 250 gram ekmek 10 TL oldu. Öte yandan bugün itibariyle zamlı fiyattan ekmek satışları başladı.
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