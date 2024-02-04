Hem gramajı hem de fiyatı değişti: Bir ilde daha ekmeğe zam!

Yayınlanma: 04.02.2024 - 10:46

Güncelleme: 04.02.2024 - 10:46

Uşak’ta 250 gram ekmek 10 TL oldu.

Uşak Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (UESOB) ile Fırıncılar Ve Unlu Madde İmalatçıları Esnaf Odası tarafından ekmeğe zam yapıldı.

Artış öncesi 230 gramı 8 TL’den satılırken, gramajı yükseltilerek 250 gram ekmek 10 TL oldu. Öte yandan bugün itibariyle zamlı fiyattan ekmek satışları başladı.