Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis edilen Hazine taşınmazları da satılıyor

Yayınlanma: 11.10.2024 - 11:37

Güncelleme: 11.10.2024 - 11:37

Özelleştirmelerle ilgili dün yine çok sayıda karar yayınlandı. Maliye Hazinesi ile Sümer Holding’e ait taşınmazların özelleştirme kararları onaylandı. İstanbul Esenyurt’taki 10 bin 301 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz 603.6 milyon TL’ye, Şile’deki 7 bin 847 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz 114 milyon TL’ye, Nevşehir merkezdeki 8 bin 570 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz 183 milyon TL’ye, Alanya Kargıcak’daki bin 501 metrekare büyüklğündeki taşınmaz 40.5 milyon TL’ye, Didim’deki 4 bin 612 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz 98 milyon TL’ye, yanındaki aynı büyüklükteki başka bir taşınmaz 96 milyon TL’ye (aynı kişi aldı), Sakarya Arifbey’deki 44 bin 131 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz da 450 milyon TL’ye satıldı. Yine birçok noktada özelleştirme öncesi imar planı değişiklikleri yapıldı.

İktidar bir yandan satışları onaylarken diğer yandan yeni alanları da özelleştirme kapsamına aldı. Mülkiyeti Elektrik Üretim AŞ’ye (EÜAŞ) ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazlar özelleştirilecek. Bu yerlerin tamamı Manisa Soma İstasyon mahallesinde bulunuyor. Toplam 6 parça. Özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2027 tarihine kadar tamamlanacak. Bunun dışında mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsisli bulunan taşınmazlar da yine özelleştirme kapsamına alındı. Özelleştirilecek yerler Bursa Nilüfer ile Diyarbakır Ergani’de bulunuyor. Nilüfer Özlüce’deki alanlar birbirine bitişik ve oldukça büyük. Ergani Şirinevler’deki taşınmazlar da yine birbirine bitişik ve büyük. Bu özelleştirmeler de 31 Aralık 2027 tarihine kadar tamamlanacak. Bu taşınmazların özelleştirilmesi ile elde edilecek gelir, giderler düşüldükten sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni hizmet binası ve öğretmenevi ihtiyaçlarının karşılanması için Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde Milli Eğitim Bakanlığı adına açılacak hesaba aktarılacak.