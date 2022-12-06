Hepsiburada'nın ABD'deki sürecinde anlaşma sağlandı
Hepsiburada, aleyhine ABD'de açılan davalardan vazgeçilmesi için 13.9 milyon dolara anlaştı
Hepsiburada'nın geçen yıl temmuz ayında Nasdaq Borsasında halka arz olmasının ardından şirket yöneticileri, hisseleri satan ana ortak TurkCommerce BV ve halka arza aracılık eden kurumlara karşı dava açılmıştı.
Halka arz edilen hisseleri alanların da aralarında bulunduğu kişiler davaları geçen yıl eylül ve ekim aylarında açmışlardı.
Şirketin pazartesi günü ABD'deki düzenleyici kurum üzerinden yaptığı açıklamaya göre taraflar Hepsiburada ve TurkCommerce tarafından yapılacak 13.9 milyon dolar ödeme karşılığında iddialardan vazgeçilmesi konusunda anlaştı.
Açıklamada anlaşmanın mahkeme tarafından onaylanmasının birkaç ay alabileceği ifade edildi.
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