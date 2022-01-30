Hepsijet çalışanlarından zamma tepki: Koca bir yalan!

30 Ocak 2022 Pazar, 18:30

Yaygın internet alışverişi platformu HespiBurada'ya bağlı kargo şirketi Hepsijet çalışanları, HepsiBurada’nın bir liralık zammını yetersiz buldukları gerekçesiyle dün şirketin Genel Merkez'inde bir araya geldi.

Çalışanlar, sosyal medyadan yayınladıkları açıklama ile tüm HepsiJet çalışanlarını birlik olmaya çağırdı.

BOYKOT ÇAĞRISI

HepsiJet Çalışanları Temsilciler Kurulu tarafından yapılan açıklamada “Hak ettiğimizi alana kadar tüm herkesi siparişlerini iptal etmeye ve Hepsi Burada'yı boykot etmeye davet ediyoruz. Tüm Hepsijet çalışanlarını birlik olmaya ve bize ulaşmaya çağırıyoruz” denildi.

"BU KOCA BİR YALAN"

Dün İstanbul'da HepsiBurada'nın Genel Merkezi önünde bir araya geldiklerini hatırlatan Hepsijet çalışanları, yapılan 1 liralık zamma karşı direnişte olduklarını söyledi.

İstanbul'daki buluşmanın tüm şubelere, tüm şehirlere, ve Türkiye'ye cesaret olmasını istediklerini söyleyen Hepsijet çalışanları, "Biz yoksak dağıtım yok. Biz yoksak iş yok. Biz yoksak Hepsijet yok. Bunu bilmeliyiz" dedi.

Açıklamanın devamı şöyle:

"HepsiBurada bir açıklama yayınlayarak %46 zam yaptıklarını duyurdu. Bu koca bir yalan. Yaptıkları zam %28'den ibaret. Bunun da karşılığı paket başı 1 TL. Resmi enflasyon oranının bile altında kalan bir zamma evet dememiz isteniyor. Adalet bu mu?

Tüm şubelerde ve şehirlerde müdürler, her arkadaşımızı tek tek tehdit ediyor. Bizi hakkımızı aramaktan vazgeçirmeye çalışıyorlar. Hepsi Burada yönetimine seleniyoruz: Bu baskılardan vazgeçin.

LC Waikiki, De Facto, Koton, Mavi Jeans, Boyner Hepsi Burada'nın iş ortakları. Onlara da soruyoruz: Emekçisine 1 TL zam yapan Hepsi Burada'ya sessiz mi kalıyorsunuz?

Biz hakkımız olan zammı istiyoruz. Hak ettiğimizi alana kadar tüm herkesi siparişlerini iptal etmeye ve Hepsi Burada'yı boykot etmeye davet ediyoruz. Tüm Hepsijet çalışanlarını birlik olmaya ve bize ulaşmaya çağırıyoruz.

İstediklerimizi bir kez daha hatırlatıyoruz:

1. Garanti 12,5 bin TL + KDV hakkımızı istiyoruz.

2. Hakkını arayan işçilere uygulanan baskı, tehdide son verilsin. Sözleşme feshi yapılmayacağının garantisi verilsin."