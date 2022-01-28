Trendyol Express işçilerinin kazanımı diğer şirketlerin çalışanlarına örnek oldu

28 Ocak 2022 Cuma, 04:00

Pandemi ile birlikte sayıları her geçen gün artan ve çoğunluğu “Esnaf Kurye” sisteminde çalışan kargo işçilerinin yüzde 10-11 seviyelerindeki zamlara karşı başlattığı eylemler dalga dalga yayılıyor. Trendyol Express çalışanlarının başlattığı eylemin kazanımla sonuçlanmasının ardından benzer zam oranları teklif edilen Hepsijet, Aras Kargo ve Sürat Kargo gibi şirketlerdeki çalışanlar da Türkiye’nin çeşitli illerinde kontak kapatmaya başladılar.

Hepsijet işçileri Antalya’da kontak kapatmaya başlamışken Aras Kargo işçileri de Denizli’de iş bıraktı. Sürat Kargo işçileri ise İstanbul’da kontak kapattı ve araçlarıyla konvoy oluşturdu. Esnaf kurye sisteminin yasal düzenlemeleri için mücadele eden Yemeksepeti İşçi Koordinasyonu ise sosyal medyadan direnişleri birleştirme çağrısı yaptı. İşçiler, şu an kapsamlı bir planlama yapıldığı ve yurt çapında etkili eylemlerin başlayacağını belirttiler.

"İŞÇİ BİLE SAYILMIYORLAR"

Kurye ve kargo işçilerinin yapılan sözleşmelerle yasal olarak “işçi” sayılmadığını söyleyen Turizm, Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası eşsözcüsü Kubilay Çelik ise “Burada anlaşmalar iki şirket arasında gibi görünüyor. Bu insanlar trafikte kaza yapınca bile iş kazası sayılmıyor, trafik kazası gibi görünüyor. Henüz yeni oluşan bir sektör ve bu sektörde işçilerin haklarını kazanmak için verdiği mücadele birbirine örnek oluyor” diye konuştu.

Yemeksepeti İşçi Koordinasyonu Sözcüsü Kaan Gündeş ise esnaf kurye sisteminin Avrupa ülkelerinde yasaklandığını hatırlatarak “Sizi işçi olarak çalıştırıyor ama yasal olarak size karşı hiçbir yükümlülüğü yok. Sizin yıllık izin, hastalık izni vs. gibi hiçbir hakkınız olmuyor. Biz de bu alana yasal düzenleme istiyoruz” dedi.