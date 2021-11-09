‘Her şeye karşın ihracat’ politikası dış ticaret açığını büyütüyor

09 Kasım 2021 Salı, 04:00

Her 100 dolarlık ihracatın 65 dolarının ithal girdi ile gerçekleştiğini söyleyen TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nun CHP’li üyesi Vehbi Bakırlıoğlu, “Sanayici içeride mal bulamayınca dışarıdan ‘Türk malı’ ürünü daha pahalıya ithal etmek zorunda kalıyor” dedi.

İktidarın ekonomideki bütün hesaplarını “ihracatı artırıp, cari fazla verme” üzerine kurduğunu söyleyen Bakırlıoğlu,“her şeye karşın ihracat” politikasının uygulamada ters teptiğini dile getirdi. İhracatın yıl sonunda 211 milyar dolara ulaşacak olmasının önemli olduğunu ancak bu artışta en önemli nedenlerden birinin TL’nin aşırı değer kaybetmesi olduğunu kaydeden Bakırlıoğlu, şunları söyledi:

“TL değer kaybediyor, halk fakirleşiyor ancak ihracatçımız avantajlı konuma geliyor. İşte sorun burada başlıyor. Yurt dışındaki alıcılar Türkiye’deki döviz hareketlerini en az ihracatçılar kadar takip ediyor. Mal aldıkları Türk firmalarını çağırıp, liranın değer kaybetmesini gerekçe göstererek indirim istiyorlar ve ne yazık ki alıyorlar.”

‘CEREMEYİ HALK ÇEKİYOR’

İhracattaki büyümenin aslında sağlıksız olduğunu gösteren Bakırlıoğlu, mobilyacıların bir süredir büyük kriz yaşadığı ve fiyatları yüzde 100 artan MDF sorununu örnek vererek şunları söyledi:

“Orman varlığımızı tehlikeye atacak kadar MDF üretimi yapıldı. Ülkede aşırı bir üretim söz konusuydu. Üretim vardı ancak mal bulunamadı. Çünkü üretilen malın neredeyse tamamı ihraç edildi. İç piyasanın ihtiyaçları göz ardı edildi. Türk sanayicisi Türk malı MDF’yi Bulgaristan’dan ithal etmek durumunda kaldı. Sonuçta bunun ceremesini Türk halkı çekiyor. Benzer durum çimento sektöründe de yaşandı.”