Herkes kesin gözüyle bakıyordu: Chery'nin fabrika açıklaması şok etti!

Yayınlanma: 27.03.2025 - 18:05

Güncelleme: 27.03.2025 - 18:05

Chery'nin Türkiye'ye yapacağı yatırımda karmaşa sürüyor. Dün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çinli şirket temsilcilerine teşekkür belgesi vermiş, Çin merkezli otomotiv şirketinin Samsun’da 1 milyar dolar yatırımla kuracağı otomobil fabrikasında 5 binden fazla kişiye istihdam imkanı sağlayacağı Anadolu Ajansı'nda paylaşılmıştı.

"2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı" sonrasında Erdoğan tarafından Türkiye’ye yatırım yapan şirketlere teşekkür belgesi verildi. Bu kapsamda Erdoğan, Samsun Yeni Organize Sanayi Bölgesi’nde 1200 dönüm üzerinde kurulacak ve yıllık 200 bin araç kapasitesi olacak fabrika yatırımı için Çinli şirket temsilcilerine de teşekkür belgesi verdi.

Törende Yeni Organize Sanayi Bölgesi’nde hayata geçmesi planlanan tesislerde yeni nesil elektrikli araçlar ve parçalarının üretimininin gerçekleştirileceği açıklandı. Yıllık 200 bin araç kapasitesi olacak tesiste yeni nesil elektrikli araçlar ve parçalarının üretileceği, projenin AR-GE merkezini de içereceği ifade edildi. Projenin toplam maliyetinin 1 milyar dolar olması ve hedeflenen yatırımlarla 5 binden fazla kişiye istihdam sağlaması öngörülüyordu.

TUTUKLAMALARDAN SONRA PLAN İPTAL Mİ EDİLDİ?

Reuters'ta yer alan haber ise kafaları karıştırdı. 19 Mart'ta bir sonraki seçimde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olacağı düşünülen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 100'ün üzerindeki isimle birlikte gözaltına alınıp 23 Mart'ta tutuklanmasının ardından Şişli Belediyesi'ne kayyum atanması, belediye başkanı Resul Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın tutuklanmasının akabinde gelen Chery'nin açıklamaları dikkat çekti.

Reuters dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Chery'nin, Türkiye'de fabrika kurmayı planladığı yönündeki iddiaları hemen yalanladığını paylaştı. Chery'nin kısa bir süre sonra şunları söylediği aktarıldı:

"Yabancı haber ajansının haberi doğru değil. Chery'nin Türkiye'de fabrika kurma planı yok. Türkiye'deki işimizi genişletmek için üçüncü bir tarafla ortaklık arıyoruz."

Ancak Türkiye Sanayi Bakanlığı'ndan bir yetkili, Reuters'a yaptığı açıklamada, yatırımı yapanların Chery'nin ortakları olduğunu söyledi.

GÖRÜŞMELER AYLARDIR SÜRÜYOR

Türkiye ve Chery geçen yıldan beri yatırım görüşmeleri yapıyor. Erdoğan, geçen Eylül ayında İstanbul'da düzenlenen bir yatırım etkinliğinin aralarında Zhang ile bir araya geldi.