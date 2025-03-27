Donald Trump’tan yeni gümrük kararı: İthal araçlara yüksek vergi!

Yayınlanma: 27.03.2025 - 10:00

Güncelleme: 27.03.2025 - 10:00

ABD Başkanı Donald Trump ithal otomobil ve kamyonlara yüzde 25 gümrük tarifesi getiren kararnameyi imzaladı.

Beyaz Saray’daki imza töreninde konuşan Trump, bu adımı "Amerika’nın kurtuluş gününün başlangıcı" olarak değerlendirdi.

Trump, "ABD'de üretilmeyen tüm otomobiller için yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulayacağız" dedi. ABD’de üretilen araçların tarifeye tabi olmayacağını vurgulayan Trump, birçok şirketin vergiden kaçınmak için üretimlerini ülkeye geri taşıdığını belirtti.

TRUMP’IN GÜMRÜK TARİFESİ POLİTİKASI

ABD, Kanada ve Meksika’dan ithal edilen bazı ürünlere yönelik yüzde 25 ek gümrük vergisini 4 Mart’ta yürürlüğe koymuştu. Ancak Trump, USMCA kapsamında yer alan ürünler için bu vergiyi 2 Nisan’a kadar erteleme kararı almıştı.

Öte yandan, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek tarifeleri 12 Mart’ta yürürlüğe girmişti. Kanada yönetimi ise buna misilleme olarak 29,8 milyar Kanada doları tutarındaki ithalata yüzde 25 vergi uygulayacağını duyurmuştu.

Avrupa Birliği de aynı gün ABD’ye karşı 26 milyar Euro'luk ek vergi uygulayacağını açıklamıştı. 1 ve 13 Nisan'da yürürlüğe girmesi planlanan bu önlemler, müzakerelere zaman tanımak için nisan ortasına kadar ertelenmişti. Trump son olarak, 2 Nisan’dan itibaren Venezuela’dan petrol veya gaz ithal eden ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını bildirmişti.