Volkswagen'in en büyük yatırımcısı çıkış yolu arıyor: Milyarlarca Euro zarar açıklandı!

Yayınlanma: 26.03.2025 - 13:00

Güncelleme: 26.03.2025 - 13:00

Volkswagen'in en büyük hissedarı Porsche SE, Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisinin hisselerindeki değer kaybı nedeniyle vergi sonrası 20 milyar Euro zarar bildirdi. Şirket, bu durumun ardından yatırımlarını genişletmeyi ve holdinglerini çeşitlendirmeyi planladığını duyurdu.

Porsche SE, Volkswagen'in geçen yıl faaliyet karında yaşadığı yüzde 15'lik düşüş nedeniyle temettüde bir azalma gerçekleştirdi ve temettü miktarını, 2,56 Euro'dan 1,91 Euro'ya düşürdü.

Porsche SE Yönetim Kurulu Üyesi Lutz Meschke, "Portföyümüz ve potansiyel yeni yatırımlar için sürekli olarak umut verici fırsatlar arıyoruz. Daha büyük yatırımlar yapma kapasitemiz de mevcut" dedi.

Şirket, Volkswagen ve Porsche'deki maliyet düşürme programlarının karlılığı artırma potansiyeline sahip olduğunu belirtirken, bu programların "titiz bir şekilde uygulanması" gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Porsche ve Piech ailelerinin Volkswagen'deki hisselerini elden çıkararak diğer yatırımlara sermaye sağlamak üzere plan yapabileceği bildirildi.