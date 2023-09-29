Hidrojen motorlu araçlarda rekor kırıldı: 40 ton yükle 1000 kilometre

Yayınlanma: 29.09.2023 - 15:47

Güncelleme: 29.09.2023 - 15:47

Daimler Truck, Wörth am Rhein'dan Dortmund, Hannover ve Hamburg üzerinden Berlin'e yapılan rekor sürüşle hidrojen yakıt hücresi teknolojisinin uzun mesafeli karayolu taşımacılığını karbondan arındırmak için iyi bir çözüm olabileceğini gösterdi. Mercedes-Benz GenH2 kamyonu tamamen yüklendi ve izin verilen toplam 40 ton ağırlıkla yola çıktı. Hidrojen kamyonu bir depo sıvı hidrojenle 1.047 kilometre yol kat etti ve bu rakam TÜV Rheinland tarafından onaylandı.

Rekor sürüşün sonunda Berlin'deki Bakan Bahçeleri'nde toplanan gazeteci kalabalığı, ellerinde kameralarla GenH2 kamyonunun bitiş çizgisini geçmesini beklerken, araç bir sokak ötede durdu.

'HİDROJENE İHTİYAÇ VAR'

Daimler Truck AG'nin geliştirmeden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Andreas Gorbach, rekor kıran sürüşün son birkaç metresinde bizzat direksiyonun başına geçti. GenH2 kamyonu bakanlık bahçesinin dar garaj yoluna ustaca manevra yaparak soktu.

Gorbach "Akülü-elektrikli kamyonlarımızı tamamlamak için hidrojene ihtiyacımız var. Zaten karbonsuzlaştırma için de hidrojene ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. Batarya ve yakıt hücresi teknolojisini takip ederek ikili stratejiye bağlı kalmak istendiğinin üzerinde duruldu.

Gorbach, "Hidrojen, kamyonlar söz konusu olduğunda sıcak havadan başka bir şey değil ve seri üretime giden yolda ilerleme kaydediyoruz" diye ekledi. Özellikle sıvı hidrojenin uzun mesafeli rotalarda bir şansı olup olmadığı ancak birkaç yıl içinde netleşecek. Daimler Kamyon'a göre, geliştirme çalışmaları programa uygun olarak devam ediyor ve Mercedes-Benz GenH2 kamyon on yılın ikinci yarısında seri üretime hazır olacak.

Ancak, elektrikli eActros 600 bundan önce piyasaya sürülecek. Seri versiyonun dünya prömiyerine sadece iki hafta kaldı. Böylece Daimler Truck, hidrojenin en büyük rakibini yollara çıkarabilir.