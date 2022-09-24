Hindistan kömür santrali yüzde 25 artıracak

24 Eylül 2022 Cumartesi, 07:00

Hindistan kömür santrali portföyünü artan talep nedeniyle 2030'a dek yüzde 25 artırmayı planlıyor.

Enerji Bakanı Raj Kumar Singh verdiği bir mülakatta enerji maliyetlerinde önemli bir düşüş olmazsa Hindistan'ın kömür santrali kapasitesini 56 gigavat artıracağını duyurdu. Bakan, iç talepte herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için kömür ithalatından da kaçınmayacaklarını söyledi.

ESKİ KÖMÜR SANTRALLERİNİ KAPATMA PLANINI ERTELENDİ



Bu plan, yaşanan enerji krizinden kurtulmak için yol arayan ülkelerde enerji güvenliğinin iklim değişikleri hedeflerinin önüne geçtiğini gösteriyor.

Hindistan bu sene rekor hava sıcaklığıyla artan enerji talebi nedeniyle eski kömür santrallerini kapatma planını da öteliyor.

Singh Baakanlığın Başbakan Narendra Modi'nin 2070'de net sıfır emisyona ulaşma hedefi doğrultusunda yenilenebilir enerji üretme kapasitesini 2030’a kadar 500 gigavata çıkarma hedefinde ilerlediklerini belirtti.