Hindistan Merkez Bankası faiz artırdı

Hindistan Merkez Bankası yüksek enflasyonla mücadele için politika faizini art arda ikinci ayda yükseltti.

Reuters
08 Haziran 2022 Çarşamba, 10:57
Hindistan Merkez Bankası faiz artırdı
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Merkez bankası politika faizi olan repo faiz oranını 50 baz puan artırarak yüzde 4.90 seviyesine çıkardı.

Reuters anketine katılan analistler politika faizinin 25 ila 75 baz puan artırılmasını öngörüyorlardı.



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