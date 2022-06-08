Hindistan Merkez Bankası faiz artırdı
Hindistan Merkez Bankası yüksek enflasyonla mücadele için politika faizini art arda ikinci ayda yükseltti.
Merkez bankası politika faizi olan repo faiz oranını 50 baz puan artırarak yüzde 4.90 seviyesine çıkardı.
Reuters anketine katılan analistler politika faizinin 25 ila 75 baz puan artırılmasını öngörüyorlardı.
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