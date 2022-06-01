Kanada faiz artırımına gitti, 'daha fazlası gelebilir' mesajı verdi

01 Haziran 2022 Çarşamba, 17:52

Kanada Merkez Bankası enflasyonist endişeler nedeniyle politika faizinde 2. kez 50 baz puanlık artışa gitti. Politika faizi yüzde 1.5'e yükseltildi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; açıklamada 'yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşmak için gerekirse daha sert adımlar atmaya hazır olunduğu' mesajı verildi.

Faiz artışı beklentiler dahilinde olsa da açıklamalar daha hızlı faiz artış döngüsü olabileceğine dair spekülasyonları artırabilir.

Para piyasalarında 13 Temmuz toplantısında 50 baz puanlık faiz artışı daha fiyatlanıyor. Yılın ikinci yarısında ise sıkılaşma döngüsünün yavaşlaması bekleniyor.

Ülkede enflasyon Nisan'da yüzde 6.8 ile 30 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.