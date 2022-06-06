Nureddin Nebati: Yakın dönemde faiz indirimi olmayacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, yakın bir dönemde faiz indiriminin düşünülmediğini, ekonomik göstergelerde beklenen iyileşmelerin ardından ise faizlerin aşağıya çekilebileceğini belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, 2023 sonu için enflasyon hedefinin yüzde 19,9 olduğunu söyledi.
Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre; Bakan Nebati, Kızılcahamam kampında yaptığı sunumda, 2023 hedeflerinden birisinin enflasyon oranlarında kalıcı bir düşüşün sağlanması olduğunu aktardı.
2022 yılı sonu için yüzde 48-49; 2023 yılı sonu için ise yüzde 19,9 enflasyon tahminini paylaşan Nebati’nin yakın bir dönemde faiz indiriminin düşünülmediğini, ekonomik göstergelerde beklenen iyileşmelerin ardından ise faizlerin aşağıya çekilebileceğini söylediği aktarıldı.
Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, 6 ay önce yaptığı açıklamada enflasyonun Ocak ayında pik yapacağını fakat 2023 seçimlerine Türkiye'nin enflasyonda tek haneyle gireceğini savunmuştu. Nebati, seçimlere tek haneli enflasyonla girileceği sözlerini mart ayında da tekrarlamıştı.
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