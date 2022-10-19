Hisse senedi yatırımcısı rekor sayıya ulaştı

19 Ekim 2022 Çarşamba, 13:52

Hisse senedi yatırımcı sayısı yıllık bazda yüzde 17'lik artışla 2 milyon 752 bin kişiye ulaşarak rekor kırdı. Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan yapılan açıklamaya göre pay senedi yatırımcı sayısı yıllık yüzde 17 artışla 18 Ekim’de 2 milyon 752 bin kişiye ulaşarak rekor kırdı. Bu rakam 31 Ekim 2021 tarihinde 2 milyon 344 bin olarak gerçekleştirmişti.

Yatırımcı sayısı bir önceki aya göre de yüzde 5 oranında arttı.