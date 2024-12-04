Hitachi'de yüzlerce işçi şalterleri indirdi: 'İşçilerin birliği sermayeyi yenecek'

Yayınlanma: 04.12.2024 - 11:53

Güncelleme: 04.12.2024 - 11:53

Metal sektöründe işverenlerin çatı örgütü Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'na (MESS) üye GE Grid Solutions, Hitachi Energy, Schneider Electric, Arıtaş Kriyojenik ve MESS’ten ayrılan Green Transfo’da 2 bin işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri tıkandı.

Görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine, grev kararı uygulamaya konuldu. İlk olarak Hitachi Energy’nin 4 fabrikasında 500 işçi bugün greve çıktı.

Şalterleri indiren işçiler, bu sabah "Fabrikalar MESS'e mezar olacak", "Zafer direnen emekçinin olacak", "İşçilerin birliği sermayeyi yenecek", "İşgal, grev, direniş", "Hitachi işçisi direnişin simgesi" sloganlarıyla fabrika önüne yürüyüş yaptı.

"İŞÇİLER KABUL ETMEDİKÇE ŞALTERLERİ AÇMAYIZ"

Yürüyüşün ardından da Kartal'daki fabrika önünde basın açıklaması yapıldı. Burada işçilere hitaben konuşan Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, "Birleşik Metal-İş sendikamız grev hakkını, grevi iradesini de kuşanarak metal işçilerinin yaşam koşullarını iyileştirmeye, onların geleceğini bir parça daha güvenli hale getirmeye ve işyerlerinde sağlıklı, güvenli koşullarda çalışmaları için gayret sarf etmeye devam ediyor" dedi. Atar, "Biz karşımıza getirdikleri bu sefalet ücretlerine dönüp bakmayız. Bunu fabrika ziyaretlerimizde bütün üyelerimize söyledik. Bu süreçte karşımızda nasıl baskılar olursa olsun, hangi girişimlerle karşı karşı kalırsa kalalım üyelerimizin içine sinecek ve kabul edecekleri bir sözleşme ortaya çıkmadığı müddetçe biz bu fabrikaların şalterlerini açmayız" ifadelerini kullandı.



