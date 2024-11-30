Somalı işçiler kömür ithalatına tepki gösterdi: "Hem işsizlik hem de ulusal kaynaklarımız dururken yurt dışına kıt para kaynaklarımızı vermektir"

Yayınlanma: 30.11.2024 - 13:02

Güncelleme: 30.11.2024 - 13:02

Manisa Soma'da çalışan madenciler, ithal kömürün yerli üretimi baltaladığı ve işsizlik oranlarını artırdığı yönünde ciddi endişeler taşıyor. Bir madenci, "İthal kömürün artması demek sadece iş kaynaklarının azalması değil Türkiye'deki kömür üretim potansiyelinin azalması demek. Bir işsizlik demek, madencilerin işsiz kalması demek ama bundan başka bir boyutta var; ulusal kaynaklarımız dururken yurt dışına kıt para kaynaklarımızı vermektir" derken bir başka madenci ise, "İthal kömürün ülkemize gelmesi üretime atılmış bir kazık" ifadelerini kullandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde çalışan madenciler ithal kömürün ülkeye girmemesi gerektiğini belirterek, maden ocaklarında binlerce işçinin çalıştığını böyle bir durumda işsiz kalacaklarını ifade etti.

Madenciler ithal kömür için şu ifadelere yer verdiler:

''İthal kömürün ülkemize gelmesi üretime atılmış bir kazık. Bu üretimi olumsuz etkileyen, yerli üretime engel olmaya çalışan bir uygulama olarak görüyorum. Bunun yanında petrokok kullanımını da aynı şekilde görüyorum. Yerli kaynakların rezervlerinin çıkarılmasında engel olarak nitelendirebilirim. Burada 4 bin 300 kişi çalışıyor. Bunun yanında taşeronları da eklersek, 5- 10 bin kişinin evine ekmek giriyor. İthal kömürün girmesi madenciliği olumsuz şekilde etkiler. İnşallah bir gün buna son verilir.''

''İTHAL KÖMÜR OLURSA ÇOCUKLARIMIZ AÇ KALIR''

''Biz ülkemizde ithal kömürün bulunmasını doğru bulmuyoruz. Ülkemizin kendi kaynaklarının, ülkemize yeterli olacağını düşünüyoruz. Bu konuda da yetkililerden anlayış bekliyoruz çünkü emek veriyoruz, emeğimizin zayi olmasını istemiyoruz. Öncelikle hükümetten beklediğimiz ithal kömürün satılmaması, yerli ve milli kömürümüzün satılması. Bizim beklentimiz bu yönde çünkü biz evimizi, çocuklarımızı, ailemizi kendi yerli değerlerimizle geçindiriyoruz. İthal kömürün girmesi demek, ailemizin ve geleceğimizin yok olması demek.''

"İTHAL KÖMÜR ULUSAL ÇIKARIMIZI GÖZARDI EDEREK ALINMIŞ BİR KARAR''

''İthal kömür ulusal çıkarlarımızı göz ardı ederek alınmış bir karar. Bizim kendi enerji kaynaklarımız varken piyasaya açılmış olması, dış rekabete açılmış olması, Türkiye'nin enerji politikalarını dışlayan bir şekilde çizilmiş olması kötü bir durum. Ben bunun karşısındayım. İthal kömürün artması demek sadece iş kaynaklarının azalması değil Türkiye'deki kömür üretim potansiyelinin azalması demek. Bir işsizlik demek, madencilerin işsiz kalması demek ama bundan başka bir boyutta var; ulusal kaynaklarımız dururken yurt dışına kıt para kaynaklarımızı vermektir.''

''İthal kömür denince yerli kömürümüzün baskılandığı geliyor. Yerli kömürümüz piyasaya açılamıyor. İç piyasada sıkıntı oluyor. Kendi kömürümüzü iç piyasada eritemiyoruz, ithal kömürün baskısı dolayısıyla. Böyle olunca maliyetler karşılanamıyor, ithal kömürün baskısından dolayı yerli kömür hak ettiği değere ulaşamıyor. Personel olarak da yedek parça maliyeti olarak da sıkıntı yaşıyoruz. Bunun zincirleme etkisi var ekonomide.''

"İŞÇİ, İŞVEREN VE SOMA HALKI ÖNÜNÜ GÖREMİYOR''

''Madende ithal kömüre hayır. Biz burada bu kömürü çıkarıyoruz. Yerli ve milli sermaye olarak ithal kömüre hayır.''

''İthal kömüre hayır. Biz yerli ve milli kömür çıkarıyoruz. Yerli ve milli kömür varken neden ithal kömür? Bizim ocağımızdan kaliteli kömürler çıkıyor, gayet güzel kömürler çıkıyor. Bu kömürler varken ithal kömür niye var? İthal kömüre hayır diyoruz. Biz ithal kömür geldiği sürece çocuklarımız aç kalır, biz aç kalırız. Biz bunun için Soma'da ithal kömüre hayır diyoruz.''

''Ülkemizin milli servetleri çok. Emeklerimize yazık her şeyden önce. Sonuçta milli ve yerli diyorsak, biz kendi kömürümüzü üretmek zorundayız. Biz önümüzü görmemiz için, milli servetimizi çıkaracağız. Yetmediği noktalarda ithal kömüre başvurabiliriz fakat önce öz kaynaklarımız. Yerli ve milli olmanın karşılığında bu var. Önümüzü görmemiz gerekiyor. Ne işçi ne işveren ne de Soma halkı önünü göremiyor. Yarının ne olacağını bilemiyoruz. Onun için yerli ve milli olmak zorundayız.''







