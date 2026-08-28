Hizmet enflasyonunda aylık yükseliş sürüyor: TÜİK temmuz verilerini duyurdu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı.

H-ÜFE, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,94 arttı. Endeksteki yıllık artış yüzde 32,77 olarak gerçekleşirken, 2026 yılı başından bu yana artış yüzde 28,95 oldu. On iki aylık ortalamalara göre H-ÜFE'deki artış ise yüzde 34,71 olarak hesaplandı.

HİZMET ÜRETİCİ FİYATLARI TEMMUZDA YÜZDE 3,94 ARTTI

H-ÜFE'nin değişim oranları yıllık bazda gerilemeye devam etti. Temmuz 2025'te yıllık yüzde 36,35 olan H-ÜFE artışı, Temmuz 2026'da yüzde 32,77'ye indi.

Aylık bazda ise H-ÜFE artışı geçen yılın aynı ayındaki yüzde 3,21'lik artışın üzerinde gerçekleşti.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMADA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 37,26

H-ÜFE'nin alt sektörlerine bakıldığında yıllık fiyat artışının en yüksek olduğu ana gruplardan biri ulaştırma ve depolama hizmetleri oldu. Bu grupta fiyatlar yıllık yüzde 37,26 arttı.

Yıllık bazda mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 36,18, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 30,62, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 29,56, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 27,63 ve gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 21,92 artış kaydedildi.

GAYRİMENKUL HİZMETLERİNDE AYLIK ARTIŞ YÜZDE 5,26

Temmuz ayında bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 5,41 ile idari ve destek hizmetlerinde gerçekleşti.

Bu grubu yüzde 5,26 ile gayrimenkul hizmetleri, yüzde 4,70 ile konaklama ve yiyecek hizmetleri, yüzde 3,71 ile ulaştırma ve depolama hizmetleri, yüzde 2,68 ile mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler ve yüzde 2,41 ile bilgi ve iletişim hizmetleri izledi.