Hizmet üretiminde yavaşlama: Yıllık düşüş yüzde 0,1
Hizmet üretim endeksi 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı Hizmet Üretim Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, Hizmet üretim endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azaldı.
Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,6 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,1 azaldı.
Bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 5,7 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 5,7 azaldı.
Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 5,4 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 4,8 arttı.
HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 0,2 AZALDI
Hizmet üretim endeksi 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı.
Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,1 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,3 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 1,0 azaldı.
Gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,5 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2,4 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 0,1 arttı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Profesör doktor Erdoğan!
- Narin cinayetinde yeni 'çuval' ayrıntısı
- Tapusu olana devlet 'kira' ödeyecek
- AKP’li vekilin oteli önündeki nöbete polis müdahalesi
- 'HÜDA PAR' sessizliği bozuldu
- Tunceli'de korkutan deprem!
- Vahşetin tutuklularına tatbikat
- Tutuklanan kuzene 'terlik' sorusu
- Özel'den Bahçeli'ye 'HÜDA PAR' sorusu
- 'Kızım biliyor, dayanamıyor...'