Hizmette güven arttı İnşaat ve perakendede düştü
TÜİK verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi inşaat ve perakendede düşerken hizmet sektöründe arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Mart'a ilişkin Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endekslerini açıkladı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Mart ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,5 oranında artarak 120,4 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,0 oranında azalarak 113,3 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 3,6 oranında azalarak 88,6 değerini aldı.
Hizmet sektöründe son 3 aylık dönemde iş durumu martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı. Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep ise yüzde 1,9 artarak 120,6'ya yükseldi. Hizmet sektöründe ‘gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi' bir önceki aya göre yüzde 2,2 artarak 118,7 değerini aldı.
Perakende sektöründe son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde0,8 düşerek 132,7 değerine inerken; mevcut mal stok seviyesi 90,9 seviyesine çıktı.
İnşaatta ise alınan kayıtlı siparişler yüzde 1,5 düşüş kaydetti ve 82,7 değerine geriledi. Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 5,3 düşerek 94,4 oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeşilçam'ın efsane ismi hayatını kaybetti
- Emekli promosyonlarının yatacağı tarih belli oldu
- Hatay kararları belli oldu
- O listede yer alan dairenin 'sırrı'
- Hakan Bayrakçı anket açıkladı, stüdyoya 'hüzün' çöktü
- CHP’ye desteğini açıkladı!
- Merkez Bankası'ndan sürpriz adım
- Erdoğan'dan 'emekliye promosyon' açıklaması
- Turgut Altınok’un kardeşi Cumhuriyet’e konuştu
- 'FETÖ'den medet umanlar...'