Hizmette güven arttı İnşaat ve perakendede düştü

Yayınlanma: 22.03.2024 - 10:41

Güncelleme: 22.03.2024 - 10:41

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Mart'a ilişkin Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endekslerini açıkladı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Mart ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,5 oranında artarak 120,4 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,0 oranında azalarak 113,3 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 3,6 oranında azalarak 88,6 değerini aldı.

Hizmet sektöründe son 3 aylık dönemde iş durumu martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı. Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep ise yüzde 1,9 artarak 120,6'ya yükseldi. Hizmet sektöründe ‘gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi' bir önceki aya göre yüzde 2,2 artarak 118,7 değerini aldı.

Perakende sektöründe son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde0,8 düşerek 132,7 değerine inerken; mevcut mal stok seviyesi 90,9 seviyesine çıktı.

İnşaatta ise alınan kayıtlı siparişler yüzde 1,5 düşüş kaydetti ve 82,7 değerine geriledi. Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 5,3 düşerek 94,4 oldu.