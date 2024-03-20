TÜİK açıkladı: Tüketici güven endeksinde yatay seyir

Yayınlanma: 20.03.2024 - 11:59

Güncelleme: 20.03.2024 - 11:59

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen ‘Tüketici Eğilim Anketi’ sonuçlarına göre hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, martta şubata kıyasla yüzde 0.02 arttı. Geçen ay 79.3 olan endeks, bu ay 79.4 olarak hesaplandı.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, şubat ayında 67,1 olurken bu oran mart ayında yüzde 0,7 azalışla 66,6'ya geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi şubatta 78,2 iken martta yüzde 0,9 artış göstererek 78,9 olarak verilerde yerini aldı.

Geçen ay 74,6 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi ise yüzde 0,4 yükselişle bu ay 74,9 olarak kayıtlara geçti. Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise şubatta 97,5 olarak hesaplanırken, bu oran martta yüzde 0,5 azalarak 97 oldu.