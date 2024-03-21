TÜİK: Tarımsal girdi fiyatlarında artış

Tarımsal girdi fiyat endeksi aylık yüzde 7,51, yıllık yüzde 45,11 arttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 10:32
TÜİK: Tarımsal girdi fiyatlarında artış
Abone Ol google-news

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Ocak ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksini (Tarım-GFE) açıkladı.

Tarım-GFE'de ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 7,51, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,51, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,11 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 36,81 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 7,27, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 9,07 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 41,22, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 74,88 yükseldi.

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 167,95 ile veteriner harcamaları oldu.

Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 29,35 ile veteriner harcamaları olarak kaydedildi.


tarımsal girdi haberleri Tarım haberleri tüik haberleri

İlgili Haberler

TÜİK açıkladı: Tüketici güven endeksinde yatay seyir

TÜİK açıkladı: Tüketici güven endeksinde yatay seyir
TÜİK: Süt, yumurta ve tavuk eti üretimi arttı

TÜİK: Süt, yumurta ve tavuk eti üretimi arttı
TÜİK açıkladı: Konut satışları şubatta arttı

TÜİK açıkladı: Konut satışları şubatta arttı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Gökhan Zan'ın ikinci ses kaydı ortaya çıktı: ‘Arkamdan sattın ihanet ettin’

Gökhan Zan'ın ikinci ses kaydı ortaya çıktı: ‘Arkamdan sattın ihanet ettin’
2024 BAFTA Televizyon Ödülleri’nin adayları açıklandı

2024 BAFTA Televizyon Ödülleri’nin adayları açıklandı
Murat Kurum'dan 'İmamoğlu ile yayına çıkar mısınız?' sorusuna yanıt

Murat Kurum'dan 'İmamoğlu ile yayına çıkar mısınız?' sorusuna yanıt
Asırlardır yaşatılan ‘nevruz honçası’ ve ‘semeni’ geleneği sürdürülüyor

Asırlardır yaşatılan ‘nevruz honçası’ ve ‘semeni’ geleneği sürdürülüyor
Özgür Özel’den ‘Gökhan Zan’ açıklaması: ‘Şaşırmadım, hep bizdeki belediyeleri istedi’

Özgür Özel’den ‘Gökhan Zan’ açıklaması: ‘Şaşırmadım, hep bizdeki belediyeleri istedi’
Mansur Yavaş’tan AKP’li Altınok’un mal beyanı hakkında açıklama: Bir sürü spekülasyon var

Mansur Yavaş’tan AKP’li Altınok’un mal beyanı hakkında açıklama: Bir sürü spekülasyon var
Hafize Gaye Erkan'ın nerede olduğu ortaya çıktı

Hafize Gaye Erkan'ın nerede olduğu ortaya çıktı
Doğuma günler kala nikah masasına oturdu! Gonca Vuslateri evlendi!

Doğuma günler kala nikah masasına oturdu! Gonca Vuslateri evlendi!