Hollanda, 200 milyon Euro'dan fazla Rus varlığını dondurdu
Hollanda Merkez Bankası (DNB) Başkanı Klaas Knot, Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS'nin Nieuwsuur'da katıldığı bir programda, Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım listesindeki Rus şahıs ve şirketlerin hesaplarında dondurulan mal varlığının 200 milyon Euro'yu geçtiğini bildirdi.
Knot, rakamın Belçika'nın dondurduğu Rus mal varlığına göre çok düşük olmasının sebebi olarak, ülkedeki Rus varlığının Belçika'ya göre çok daha az olmasını gösterdi.
Rusların Hollanda'daki banka hesaplarında dondurulan paranın miktarının artabileceğine işaret eden Knot, Hollanda Maliye Bakanı Sigrid Kaag'ın Hollanda'da dondurulan Rus varlıklarının 6 milyon euro olduğu şeklindeki açıklamasının eksik olduğunu dile getirdi.
AB'nin, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya ve Belarus'u hedef alan, mal varlıklarının dondurulması, seyahat ve fon yasağını içeren yaptırımlar listesinde 862 kişi ve 53 kuruluş bulunuyor.
Listede, bazı bankalar ve şirketler ile çok sayıda iş insanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de aralarında bulunduğu devlet görevlileri ve milletvekilleri yer alıyor. Söz konusu listenin daha da genişletilmesi çalışmaları devam ediyor.
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