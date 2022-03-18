Kurda dalgalanma sürüyor: Dolar geriledi, Euro yükseldi
Döviz kurlarında dalgalanma sürüyor. Dolar haftalık seyrini gerileyerek Euro ise yükselerek tamamladı.
Merkez Bankası, beklenen faiz kararını dün açıkladı ve faizleri yüzde 14'te sabit bıraktı. Kararın ardından kur 14,80'e kadar çıksa da kalıcı olamadı ve oradan tekrar 14,70 seviyelerine geri döndü.
Haftalık tabloya bakıldığında ise pazartesi günü 14,86 TL’den haftalık seyrine başlayan dolar, haftanın son gününde az da olsa geriledi. Dolar, 14,78 TL’den seyrini tamamladı. Euro'da ise durum, doların aksine yukarı yönlü oldu. 16,19 TL’den haftaya başlayan Euro, 16,31’a kadar yükseldi.
Video Haberler
- Gülistan Doku'nun baş şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı
- Anne dehşeti: Bebeğine çamaşır suyu içirdi!
- Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert'ten açıklama
- Ters yöne giren TIR İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı
- Tandırda yakılıp öldürülmüştü: İstenen ceza belli oldu
- Bakan Nebati hakkında suç duyurusu
- Aleyna Ağgül davasında yeni gelişme!
- Yargıdan maske kararı!
- Kayıp Semira'nın cesedi bulunmuştu: 2 amca tutuklandı
- Arzu Zindaşti cinayeti: Davada yeni gelişme
En Çok Okunan Haberler
- Büyükelçi yardımcısı hediyeler takdim etti
- UEFA Konferans Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
- İnşaatçılardan karamsar tablo
- Mudanya zeytin yetiştiriciliği ile UNESCO’ya aday
- Avrupa Ligi'ne Merih Demiral damgası!
- Döviz kurlarında dalgalanma sürüyor
- Kalkınma ajanslarının üye sayıları değişti
- Erdoğan'dan 'Yap-İşlet-Devret' itirafı
- Ara Gözbek: UEFA Mersin'e, Türkiye tersine
- BUDO seferlerine kar engeli