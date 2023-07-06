Honda CL250 ilk kez Türkiye'de

Yayınlanma: 06.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 06.07.2023 - 07:00

Honda açıklamasına göre, Street Scrambler tarzını yansıtmak isteyenlerin beklentilerini karşılamaya hazırlanan yeni Honda CL250, hem günlük kullanım kolaylığı hem de hafif arazi koşullarına uyum sağlaması ile öne çıkıyor.

Türkiye'nin 8 yıldır motosiklet satış lideri Honda, motosiklet kullanıcılarının ihtiyaçlarına uygun farklı segment ve modelleri tüketicileri ile buluşturmaya devam ediyor.

Honda, ilhamını 60 ve 70'lerin orijinal CL modellerinden alan CL250'yi, Honda Motosiklet Türkiye'nin ürün gamı içerisinde Naked segmenti Scrambler kategorisindeki ilk motosiklet modeli olarak Türkiye yollarına çıkarmaya hazırlanıyor.

Retro-modern tarzı, zengin kişiselleştirme özellikleri ile genç ve tasarım odaklı kullanıcılara hitap eden CL250, günlük kullanım, uzun rotalar ve hafif arazi sürüşünde de kullanıcıların yaşam tarzına uyum sağlamayı vadediyor.

HONDA CL250 RENK SEÇENEKLERİ

Yeni Honda CL250 modeli turuncu, gri ve beyaz olmak üzere üç renk seçeneği ile 8 Temmuz'da Honda bayilerinde yerini alacak.

Karartılmış motor ve şasiye göre ayarlanan renkleri ile kişiselleştirilebilen yeni CL250'nin 790 milimetre sele yüksekliği yere kolay erişim ve geniş diz mesafesi sunuyor.

Kontak anahtarı ile açılan sele içerisinde, bir kask için gerekli olan saklama alanı bulunuyor. Modelde, dört kalın iç lensli ön farlar dahil olmak üzere tamamen LED aydınlatma ile kullanıcılara gece sürüşlerinde de kolaylık sağlanıyor.

Negatif LCD teknolojisine sahip yuvarlak gösterge panelinde, hız, vites konumu ve yakıt tüketimi gibi birçok bilgi yer alıyor. Güvenli sürüş için yeni CL250'de Acil Durum Fren Sinyali (ESS) ve ABS fren sistemi entegre çalışarak motosikletin ani fren durumlarında kaymasını engelliyor.

HONDA CL250 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yeni Honda CL250 249 cc hacimli 4 supaplı, sıvı soğutmalı tek silindirli motorla geliyor. 6 vitesli manuel şanzıman bulunan CL250'de yenilenen PGM-FI yakıt enjeksiyonunun yanı sıra güç üretimini iyileştirmek için yeni bir emme ve egzoz sistemi bulunuyor.

Geçmişten günümüze izler taşıyan yeni CL250'nin motoru 6.250 d/d'de 23,1 Nm tork ve 8.500 d/d'de 17,8 kW güç üretiyor.

Yeni CL250'nin 172 kilogram boş ağırlığı bulunuyor. Ön çatallar ve çift arka amortisörler, süspansiyona katkı sağlarken, 19 inç ön ve 17 inç arka jantlar bulunuyor.

HONDA CL250 SATIŞ FİYATI

Honda CL250'nin 188 bin 500 TL'lik satış fiyatı ile Honda bayilerinde yerini alması bekleniyor.