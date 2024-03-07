HSBC, dolar TL tahminini yükseltti!

Yayınlanma: 07.03.2024 - 09:42

Güncelleme: 07.03.2024 - 10:32

Son günlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) artan döviz talebine yönelik hamleler yaparken, yabancı kurumlar da Dolar/TL kuru tahminlerini güncellemeye başladı.

Son olarak HSBC'den gelen analizde dolar/TL tahmininin yukarı yönlü revize edildiği görüldü.

Aralarında Murat Toprak'ın da bulunduğu HSBC stratejistlerinin 6 Mart tarihli raporlarına göre, HSBC 2024 yılı için dolar/TL tahminini 33'ten 36'ya yükseltti.

Bankanın analizinde değer kaybının beklenenden daha hızlı olduğunu belirtildi. Raporda yeni tahminin TCMB'nin TL'de reel değerleme beklentisine dayandığı belirtildi.

HSBC stratejistlerine göre, Türk lirasının değer kazanması TCMB'nin enflasyon hedeflemesi kapsamında bir ara hedef haline geldi. Türk Lirası'nın reel olarak değer kazanma olasılığının yüzde 10 civarında olduğu varsayılıyor.