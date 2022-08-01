HSBC kârında düşüş olduğunu açıkladı
HSBC sorunlu krediler için ayırdığı karşılığın artmasıyla yılın ilk yarısında kârında yüzde 15 düşüş açıklarken, yükselen faizlerin, bankanın gelirlerini destekleyeceği beklentisi ise zararı sınırladı.
Avrupa'nın en büyük bankası HSBC, Haziran'da sona eren altı aylık dönemde vergi öncesi 9.2 milyar dolar kâr etti. Bankanın kârı geçen yılın aynı dönemdeki 10.84 milyar doların altında kalsa da analistlerin 8.15 milyar dolar beklentisini aştı.
Banka, 2023 yılı ve ilerisi için maddi özkaynak karlılığı beklentisini yüzde 12'ye yükseltti.
Kâr açıklamasının ardından bankanın hisseleri Hong Kong borsasında seans başında verdiği kayıpları geri alarak yüzde 2.5 yükseldi.
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