HSBC yatırımcıları uyardı: Gümüş hâlâ aşırı değerli

Geçen yıl yaşanan güçlü rallinin ardından gümüş piyasasında bu yıl daha zayıf bir görünüm öne çıkıyor. Analistler, yüksek fiyat seviyelerinin sanayi tarafındaki talebi baskıladığını ve gümüşün altına kıyasla daha kırılgan hale geldiğini belirtiyor.

REKOR RALLİ SONRASI TALEP ZAYIFLADI

UBS’in değerlendirmesine göre geçen yıl yüzde 140’ın üzerinde yükselen gümüş fiyatları, birçok sektörde alıcıların geri çekilmesine neden oldu.

CNBC’de yer alan analize göre gümüşün geniş endüstriyel kullanım alanına sahip olması, değerli metali ekonomik döngülere karşı altından daha hassas hale getiriyor.

UBS analistleri, “Fiyatlar mevcut seviyelerde kaldığı sürece talep erozyonunun devam etmesi muhtemel” değerlendirmesinde bulundu.

GÜMÜŞ SANAYİDE GENİŞ KULLANIM ALANINA SAHİP

Gümüş; bilgisayarlar, cep telefonları, güneş panelleri ve otomotiv sektöründe kullanılan temel bileşenler arasında yer alıyor.

Bu nedenle ekonomik aktivitedeki yavaşlama ve yüksek fiyatlar, gümüş talebini doğrudan etkileyebiliyor.

UBS’in 22 Mayıs tarihli notunda, yüksek fiyat seviyelerinin birçok sektörde satın alma iştahını azalttığı vurgulandı.

MERKEZ BANKASI DESTEĞİ BULUNMUYOR

Analistler, gümüşün altından farklı olarak merkez bankası alımlarından destek görmediğine dikkat çekti.

UBS değerlendirmesinde, “Fiyatlar mevcut seviyelerde kaldığı sürece talep erozyonunun sürmesi muhtemel. Altının aksine, gümüş güçlü merkez bankası alımlarından faydalanmıyor” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca gümüşün resmi rezervlerde yer almaması nedeniyle özel sektör yatırımları ve endüstriyel talepteki değişimlere karşı daha hassas olduğu belirtildi.

UBS: “CAZİP OLMAYAN BİR POZİSYON”

UBS, mevcut piyasa görünümünde yüksek oynaklığa rağmen yatırımcıya yeterli getiri sunulmadığını belirterek gümüşü hâlâ “cazip olmayan” yatırım araçları arasında değerlendirdi.

Gümüş fiyatları bu yıl 28 Ocak’ta ons başına 120 dolar seviyesini aşarak zirve yaptı. Ancak ardından gelen sert satışlarla fiyatlar tek günde yaklaşık yüzde 30 geriledi.

20 Mart’ta 67,60 dolar seviyesine kadar düşen gümüş, daha sonra toparlanma gösterse de İran savaşı öncesindeki seviyelerin altında kalmaya devam etti.

Mayıs ayında spot gümüş ve vadeli işlemler yeniden yükselişe geçerek 14 Mayıs’ta yaklaşık 87 dolar seviyesine ulaştı. Ancak sonraki satışlarla fiyatlar son iki haftada 75-78 dolar bandında dengelendi.

HSBC: “ALTINDAN AYRIŞABİLİR”

HSBC analistleri de gümüşün “temel olarak aşırı değerli” olduğunu belirterek fiyat hareketlerinin altından ayrışabileceğini ifade etti.

Yayımlanan değerlendirmede şu ifadeler yer aldı:

“Bize göre gümüş hâlâ aşırı değerli olduğu için yukarı yönlü hareket alanı sınırlı. Altın fiyatları belirleyici olmaya devam edecek ancak altın/gümüş oranının genişlemesini bekliyoruz. Bu da altın yükselse bile gümüşün geri çekilmesine izin verebilir.”

FED’İN FAİZ POLİTİKASI TAKİP EDİLİYOR

CNBC’ye konuşan Macquarie analistleri ise gümüş fiyatlarında güçlü bir toparlanmanın kısa vadede zor göründüğünü belirtti.

Analistlere göre ABD Merkez Bankası’nın 2027’nin ilk yarısında faiz artırabileceğine yönelik beklentiler, değerli metal fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir.

Macquarie değerlendirmesinde, “Yılın geri kalanında ortalama gümüş fiyatlarının bu seviyelerde kalmasını beklesek de, Batı Asya’daki durum çözülene kadar oynaklık sürecek. Makroekonomik görünümün daha da kötüleşmesi halinde ise ciddi aşağı yönlü risk bulunuyor” ifadelerine yer verildi.