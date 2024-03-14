HSBC'den Türkiye için çarpıcı enflasyon tahminini

HSBC, 2024 yıl sonu için Türkiye'ye ilişkin enflasyon tahminini yüzde 47,9'dan yüzde 49,4 seviyesine yükseltti. Büyüme beklentisini de revize etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 11:26
HSBC'den Türkiye için çarpıcı enflasyon tahminini
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Seçimlerden sonra politikada büyük bir değişiklik öngörmeyen HSBC Türkiye ile ilgili enflasyon beklentisini revize etti.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, HSBC CEEMEA Ekonomisti Melis Metiner'in hazırladığı 14 Mart tarihli notuna göre banka 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 47,9'dan yüzde 49,4 seviyesine yükseltti. 2025 enflasyon beklentisi ise yüzde 29 seviyesinde kaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son enflasyon raporunda 2024 yıl sonu beklentisi yüzde 36 olarak belirlenmişti.

FAİZ TAHMİNİ

HSBC, 2024 yılına ilişkin politika faiziyle ilgili beklentisini yüzde 45'te tutarken, artış olasılığına da dikkat çekti. Banka, enflasyon tahminleri dikkate alındığında faiz indirimlerinin ancak 2025 yılının ilk çeyreğinde yapılabilmesi için alan olduğunu belirtti.

Ekonomide yumuşak inişin öncelik olmaya devam edeceğini öngören HSBC, "Bu da dengesizliklerin yavaş düzeleceği anlamına geliyor. Daha fazla sıkılaştırma ekonominin daha hızlı bir şekilde soğutulmasına yardımcı olacaktır, ancak daha kademeli bir yaklaşım beklemeye devam ediyoruz" dedi.


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