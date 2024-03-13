MG'de marta özel sıfır faiz ve takas desteği bir arada! Elektriklilerde 1 yıl şarj da hediye!
Mart ayında sağladığı avantajlar ile dikkatleri üzerine çekmeye devam eden MG avantajlı finans desteklerini yeni bir otomobil sahibi olmak isteyen herkese hem benzinli hem de elektrikli modellerinde birlikte sunuyor.
MG ZS
MG’nin, benzinli ZS modeli takas destekli 994 bin TL’den başlayan fiyatı ve 0 faizli kredi avantajı ile öne çıkıyor.
MG HS
C-SUV segmentinin dikkatleri çeken modeli benzinli MG HS için de 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi, 80 bin TL’lik takas desteği birlikte sunuluyor. Ayrıca benzinli HS modelinde ÖTV muaf müşterilerine de özel avantajlar sağlanıyor.
MG4
577 km WLTP şehir içi menzili ile yüzde 100 elektrikli sürüş keyfini yaşatan MG4 Electric modeline ise 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli krediye ek, 70 bin TL’ye varan takas desteği ile sahip olunurken, MG4 modelini satın alan tüm müşterilere 1 yıllık şarj ve Valueguard Değer Koruma Programı da hediye ediliyor.
MG ZS EV
Bir diğer %100 elektrikli model ZS EV için de 80 bin TL takas desteği ile birlikte kullanılabilen 200 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi desteği sunuluyor. MG, ZS EV modelini satın alan tüm müşterilerine 1 yıllık şarj ve Valueguard Değer Koruma Programını hediye ediyor.
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