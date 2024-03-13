MG'de marta özel sıfır faiz ve takas desteği bir arada! Elektriklilerde 1 yıl şarj da hediye!

MG4

577 km WLTP şehir içi menzili ile yüzde 100 elektrikli sürüş keyfini yaşatan MG4 Electric modeline ise 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli krediye ek, 70 bin TL’ye varan takas desteği ile sahip olunurken, MG4 modelini satın alan tüm müşterilere 1 yıllık şarj ve Valueguard Değer Koruma Programı da hediye ediliyor.