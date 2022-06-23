Huawei yeni ürünlerini Türkiye'de tanıttı

23 Haziran 2022 Perşembe, 16:02

Tüketici elektroniğinde önde gelen markalardan Huawei, yeni katlanabilir akıllı telefon Mate Xs 2,16 inç dizüstü bilgisayarlar MateBook D16 serisi, ilk e-ink ekranlı tablet MatePad Paper, akıllı telefonda Nova serisinin yeni modelleri ve ses cihazları ailesiden FreeBuds Pro 2 dahil olmak üzere son teknoloji ürünlerini tüketicilerin beğenisine sundu.

Huawei’den yapılan açıklamada ‘’Akıllı telefon inovasyonu, akıllı telefon harici ürünler, HMS ekosistemi, B2B çözümler, araba çözümü ve akıllı ev çözümleri temel odaklandığımız alanlar’’ ifadesine yer verildi.

Bloomberg HT'den Hande Berktan'ın haberine göre, Yeni katlanabilir akıllı telefon Mate Xs 2, 16 inç dizüstü bilgisayarlar MateBook D16 ve 16s, ilk e-ink ekranlı tablet MatePad Paper, Nova akıllı telefon ailesinin yeni üyeleri Nova Y70 ve Nova Y90 ve ses cihazları ailesine en son eklenen FreeBuds Pro 2 dahil olmak üzere çeşitli son teknoloji ürünlerini duyuran Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Orta ve Doğu Avrupa, Kuzey Ülkeleri ve Kanada Başkanı Derek Yu yaptığı konuşmada, “Huawei, sürekli yenilik ve dijital dünyayı her kişiye, aileye ve kuruluşa getirmeye kendini adamıştır. Bu nedenle çeşitli kategoriler için yüksek Ar-Ge ve pazarlama yatırımlarına devam ediyoruz. Tüketicilere devrim niteliğinde yenilik sağlamak ve endüstri gelişimine sürekli öncülük etmek istiyoruz” dedi.

Huawei Mate Xs 2: Huawei'nin en hafif ve en düz katlanabilir akıllı telefonu, dışa doğru katlanır tasarıma ve ultra hafif, ultra ince gövdeye sahip. Akıllı telefon ayrıca Huawei XD Optics'i destekleyen 50 MP True-Chroma kamera gibi diğer özelliklerle donatıldığı için mobil fotoğrafçılığa farklı deneyim sunuyor. Yeni cihaz, hareket halindeyken ultra hızlı şarj için 66W SuperCharge ile 4600mAh pile sahip olarak, katlanabilir akıllı telefonlardaki güvenilmez pille ilgili endişeleri de ortadan kaldırıyor.